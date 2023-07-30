Общество

31 минуту назад

Итоги недели: цены

1 129
#цены #дороже/дешевле
Итоги недели: цены

В жару на Центральном рынке дешевеют куры.

В конце каждой недели мы обходимы сетевые магазины, дискаунтеры и рынок, что выяснить как меняются цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавляются сезонные овощи и фрукты. 

За неделю стоимость нашей корзины по минимальным ценам выросла на 10 рублей, по максимальным — на 68 рублей.  

Стоимость_набора_продуктов_full_30.07.23.jpg

Стоимость_набора_продуктов_max_30.07.23.jpg


В эту пятницу было за 30 градусов. И оказалось, что жара сбивает некоторые цен. Например, на рынке = собственных кур хозяйки готовы были отдать по 260 рублей за килограмм.

— Я же ее домой не повезу — испортится. Сегодня обязательно продать надо. А покупателей мало, все на пляже, – объяснила одна из них.

Другие, продавщицы, с нервами покрепче, стойко держали цену в 300 рублей.  

В рядах с бахчевыми арбузы предлагали по 50 рублей за килограмм, но тут же «только для тебя» сбрасывают до 40 рублей. Продавцы говорили, что привезли арбузы из Азербайджана, Дагестана и Краснодара. Причем, цена на  заграничные арбузы от российских ничем не отличалась.

WhatsApp Image 2023-07-28 at 12.41.01.jpeg

В одном из магазинов мы увидели арбуз по 59, 99 за килограмм. Такую цену оправдывало название и «Опыление шмелями». 

WhatsApp Image 2023-07-28 at 09.27.28 (1).jpeg

Или вот «Морковь для плова». И ее цена сразу в два с лишним раза выше, чем у обычной. 

WhatsApp Image 2023-07-28 at 12.40.59 (1).jpeg

А на Центральном рынке самые дорогие песики продавались, как «Крымские, сладкие». 

На этой неделе мы увидели на рынке только двух продавцов малины, эта ягода уже почти сошла.

Цены на огурцы, конечно, снизились, но еще далеки до приемлемых (с точки зрения покупателей). Может быть, наступающая жара увеличит урожайность и цены на огурцы упадут? Сезон заготовок-то в самом разгаре: дешевая соль в одном из магазинов оказалась раскуплена полностью.

WhatsApp Image 2023-07-28 at 12.41.00.jpeg

Неприятно удивило, что в одном из магазинов сразу на 20 рублей подорожали куры. Хотя в других роста цен мы не заметили. 

WhatsApp Image 2023-07-28 at 12.40.59.jpeg

И уже второй раз не обнаружили дешевого молока на прилавках в одном и том же магазине.

— Одно дорогое стоит! — возмущалась при нас покупательница, — а в другой магазин сил нет идти, я из сада только что приехала. 

Немного подорожало и безумно дешевое сливочное масло 82,5% жирности. Мы отслеживаем цену на масло с жирностью в 72,5%, но так как полкило 82-процентного стоит 136 рублей 90 копеек, решили за его ценой понаблюдать. Неделю назад такое масло стоило 97 рублей 70 копеек.  В соседнем магазине мы обнаружили сливочное масло в пачках по 170 граммов, вместо привычных 180 граммов (200-граммовые пачки уже редкость). Так что будьте внимательны, изучайте этикетки.




1 129
#цены #дороже/дешевле

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Безмасочник

14 минут назад
Домашние куры - это только название такое. Настоящих домашних кур продать сейчас легально невозможно.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области отмечают День ВМФ
#День ВМФ
15
В Липецкой области отмечают День ВМФ

сегодня, 16:14

Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
#отключение воды
2
На шести улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 14:24

Общество
Во время субботнего ливня улицу Калинина снова затопило, вода стоит в домах и сейчас
#подтопление #дожди
48
Во время субботнего ливня улицу Калинина снова затопило, вода стоит в домах и сейчас

сегодня, 10:54

Общество
«Циклон, которого боялись, лишь зацепил Липецк» - коммунальщики поставили себе за работу «четвёрку»
#Непогода #ненастье #благоутройство
28
«Циклон, которого боялись, лишь зацепил Липецк» - коммунальщики поставили себе за работу «четвёрку»

вчера, 16:13

Общество
Мэрия где могла чистила, где могла – откачивала. Как Липецк справлялся с непогодой
#Непогода #ненастье #благоутройство
23
Мэрия где могла чистила, где могла – откачивала. Как Липецк справлялся с непогодой

вчера, 15:26

Общество
День ВМФ липецкие моряки традиционно отметят построением на площади Петра Великого
#День ВМФ
6
День ВМФ липецкие моряки традиционно отметят построением на площади Петра Великого

вчера, 14:48

Общество