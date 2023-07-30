Итоги недели: цены

В жару на Центральном рынке дешевеют куры.



В конце каждой недели мы обходимы сетевые магазины, дискаунтеры и рынок, что выяснить как меняются цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавляются сезонные овощи и фрукты.

За неделю стоимость нашей корзины по минимальным ценам выросла на 10 рублей, по максимальным — на 68 рублей.













В эту пятницу было за 30 градусов. И оказалось, что жара сбивает некоторые цен. Например, на рынке = собственных кур хозяйки готовы были отдать по 260 рублей за килограмм.



— Я же ее домой не повезу — испортится. Сегодня обязательно продать надо. А покупателей мало, все на пляже, – объяснила одна из них.

Другие, продавщицы, с нервами покрепче, стойко держали цену в 300 рублей.

В рядах с бахчевыми арбузы предлагали по 50 рублей за килограмм, но тут же «только для тебя» сбрасывают до 40 рублей. Продавцы говорили, что привезли арбузы из Азербайджана, Дагестана и Краснодара. Причем, цена на заграничные арбузы от российских ничем не отличалась.

В одном из магазинов мы увидели арбуз по 59, 99 за килограмм. Такую цену оправдывало название и «Опыление шмелями».

Или вот «Морковь для плова». И ее цена сразу в два с лишним раза выше, чем у обычной.А на Центральном рынке самые дорогие песики продавались, как «Крымские, сладкие».

На этой неделе мы увидели на рынке только двух продавцов малины, эта ягода уже почти сошла.

Цены на огурцы, конечно, снизились, но еще далеки до приемлемых (с точки зрения покупателей). Может быть, наступающая жара увеличит урожайность и цены на огурцы упадут? Сезон заготовок-то в самом разгаре: дешевая соль в одном из магазинов оказалась раскуплена полностью.







Неприятно удивило, что в одном из магазинов сразу на 20 рублей подорожали куры. Хотя в других роста цен мы не заметили.

И уже второй раз не обнаружили дешевого молока на прилавках в одном и том же магазине.

— Одно дорогое стоит! — возмущалась при нас покупательница, — а в другой магазин сил нет идти, я из сада только что приехала.

Немного подорожало и безумно дешевое сливочное масло 82,5% жирности. Мы отслеживаем цену на масло с жирностью в 72,5%, но так как полкило 82-процентного стоит 136 рублей 90 копеек, решили за его ценой понаблюдать. Неделю назад такое масло стоило 97 рублей 70 копеек. В соседнем магазине мы обнаружили сливочное масло в пачках по 170 граммов, вместо привычных 180 граммов (200-граммовые пачки уже редкость). Так что будьте внимательны, изучайте этикетки.