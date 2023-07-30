Происшествия
7 минут назад
Из лопнувшей трубы кипятком залило помещение маркетплейса
39
Сегодня в доме на улице Теперика произошел порыв трубы с горячей водой
По словам очевидца, снявшего последствия на камеру, порыв произошел в помещении, которое арендует маркетплейс.
Воду горячую перекрыли и приступили к ликвидации последствий. Сейчас идет подсчет ущерба, причиненного кипятком товарам интернет-магазина.
Воду горячую перекрыли и приступили к ликвидации последствий. Сейчас идет подсчет ущерба, причиненного кипятком товарам интернет-магазина.
39