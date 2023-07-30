Из лопнувшей трубы кипятком залило помещение маркетплейса

Сегодня в доме на улице Теперика произошел порыв трубы с горячей водой

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По словам очевидца, снявшего последствия на камеру, порыв произошел в помещении, которое арендует маркетплейс.



Воду горячую перекрыли и приступили к ликвидации последствий. Сейчас идет подсчет ущерба, причиненного кипятком товарам интернет-магазина.



