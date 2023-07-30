Происшествия

7 минут назад

Из лопнувшей трубы кипятком залило помещение маркетплейса

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#порыв трубы
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Сегодня в доме на улице Теперика произошел порыв трубы с горячей водой

По словам очевидца, снявшего последствия на камеру, порыв произошел в помещении, которое арендует маркетплейс.

Воду горячую перекрыли и приступили к ликвидации последствий. Сейчас идет подсчет ущерба, причиненного кипятком товарам интернет-магазина.

39
#порыв трубы
1

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