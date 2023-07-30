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6 минут назад
В 50-этажном здании Москва-Сити произошел взрыв
Взрыв произошел на одном из этажей в здании "IQ-квартала", расположенного в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"В результате хлопка на уровне 5-6 этажей 50-этажного здания на Пресненской набережной, д. 10, стр. 2 нарушено остекление", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавших нет, пожара не последовало.
Башню "IQ-квартала" эвакуировали после происшествия. "На место прибыли оперативные службы и правоохранительные органы", - рассказали ТАСС в экстренных службах. Также идет эвакуация из других зданий комплекса "Москва-Сити", отметил собеседник агентства.
Причиной взрыва, по предварительным данным, стал беспилотник.
"В результате хлопка на уровне 5-6 этажей 50-этажного здания на Пресненской набережной, д. 10, стр. 2 нарушено остекление", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавших нет, пожара не последовало.
Башню "IQ-квартала" эвакуировали после происшествия. "На место прибыли оперативные службы и правоохранительные органы", - рассказали ТАСС в экстренных службах. Также идет эвакуация из других зданий комплекса "Москва-Сити", отметил собеседник агентства.
Причиной взрыва, по предварительным данным, стал беспилотник.