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20 минут назад
Восемь человек погибли при урагане в Марий Эл
Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов заявил, что число жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми. Об этом сообщает Газета.ру. По словам чиновника, 10 человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Глава города выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, в Йошкар-Оле над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальные службы.
Вечером 29 июля на лесной массив возле озера налетел ураган, повалив деревья. Рядом с диким пляжем находился палаточный лагерь и несколько сотен автомобилей. Деревья рухнули на палатки и машины. На пляже находилось много приезжих из Татарстана.
Глава города выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, в Йошкар-Оле над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальные службы.
Вечером 29 июля на лесной массив возле озера налетел ураган, повалив деревья. Рядом с диким пляжем находился палаточный лагерь и несколько сотен автомобилей. Деревья рухнули на палатки и машины. На пляже находилось много приезжих из Татарстана.