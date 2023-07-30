Происшествия

8 минут назад

Жители Задонского района порезали друг друга одним ножом

38
#поножовщина
Жители Задонского района порезали друг друга одним ножом

В деревне Тешевка пьяное застолье окончилось поножовщиной

40 и 41-летний жители села вместе выпивали и между ними возникла ссора. 40-летний во время конфликта схватил нож и пырнул им в бок собутыльника. Как пишет «Задонская правда». Увидев у товарища кровь, он забеспокоился и побежал на улицу вызывать «скорую». Когда вернулся, раненый товарищ тем же окровавленным ножом ударил обидчика в плечо.

В отношении и одного и второго собутыльников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Им грозит до двух лет лишения свободы.
38
#поножовщина

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