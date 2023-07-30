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сегодня, 09:34

60 доз наркотиков нашли у задержанного липчанина

5 346
#наркотики
60 доз наркотиков нашли у задержанного липчанина

В Липецке будут судить мужчину, при котором обнаружена крупная партия наркотиков

В суд передано дело в отношении задержанного в октябре прошлого года на улице Карла Маркса 42-летнего мужчины, при досмотре которого обнаружены 60 свертков с наркотиками. Их он намеревался разложить по тайникам.

Задерживали мужчину сотрудники управления по борьбе с наркотиками УМВД России по Липецкой области при участии спецназа «Гром».

- На период предварительного следствия фигурант был избрана заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

5 346
#наркотики

Комментарии (5)

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Фауст

5 минут назад
Пельмени какие-то))
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Пиши-Читай

18 минут назад
Довольный, опасны не недовольные, а безграмотные. И наркоманы.
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Довольный

29 минут назад
наркоман для нашего государства не опасен.Опасны не довольные.
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липецк

35 минут назад
не до 20 а от 20 и тогда свертков не будет и без всяких удо от звонка до звонка а то про детей малых вспоминают и со следствием сотрудничали ни каких но от 20
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!!!

59 минут назад
Где организаторы??? А стрелочнику 25 лет строгача
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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