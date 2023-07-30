60 доз наркотиков нашли у задержанного липчанина

В Липецке будут судить мужчину, при котором обнаружена крупная партия наркотиков



В суд передано дело в отношении задержанного в октябре прошлого года на улице Карла Маркса 42-летнего мужчины, при досмотре которого обнаружены 60 свертков с наркотиками. Их он намеревался разложить по тайникам.



Задерживали мужчину сотрудники управления по борьбе с наркотиками УМВД России по Липецкой области при участии спецназа «Гром».



- На период предварительного следствия фигурант был избрана заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



