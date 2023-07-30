Неделя 48
сегодня, 08:00
На интересной работе и сны интересные
2 430
#непогода #администрация Липецка #кадры #Евгения Уваркина #Каменный лог #набережная #ремонт дорог #телефонный терроризм #конфликт
Итоги недели.
В субботу городские власти ожидали невиданного даже по меркам необычайно дождливого лета природного апокалипсиса. В пятницу вице-мэр Николай Дергунов даже заявил на совещании с руководителями коммунальных и энергетических компаний, что «Субботний циклон станет стресс-сценарием для Липецка». Синоптики прогнозировали 26 мм осадков — такой ливень в четверг затопил московские улицы до боковых зеркал легковых автомобилей. В субботу утром синоптики выдали еще более жуткий прогноз: на город выпадет до 38 мм осадков — больше половины месячной нормы! А ведь и при 10 миллиметрах город тонул.
Однако небесная канцелярия почему-то смилостивилась. И хотя вчера кому показалось, что город снова поплыл, циклон, которого боялись, лишь зацепил Липецк. Как работали коммунальщики, можно прочитать в публикации: «Мэрия где могла чистила, где могла — откачивала». Доходило до того, что на помощь захлебывающей ливневке приходили АС-машины. В итоге такой синергии — это слово очень любит глава города Евгения Уваркина, — Липецк не утонул.
Есть красота, а есть красотка.
Есть высота, а есть высотка.
Есть ширина, а есть ширинка.
Есть глубина, а есть глубинка.
Раз в год Устав Липецка предписывает мэру отчитываться депутатам горсовета о своей работе. В этот раз Евгения Уваркина обошлась без громких заявлений о каких-то уж очень светлых планах на будущее, а сосредоточилась на сделанном. Один из сопровождавших ее отчет слайдов свидетельствовал, что городскую экономику изрядно лихорадит: от Липецка в консолидированный бюджет области поступило лишь 53% налога на прибыль (47,4 млрд рублей), меньше на 17%, или на 27,7 миллиарда, чем в 2021-м. Однако из-за значительного роста безвозмездных поступлений из регионального и федерального бюджетов доходы городского бюджета выросли до 19,3 млрд рублей — на 4,2 миллиарда больше, чем в 2021-м.
Выросли и расходы: с 15 миллиардов в 2021-м году до 18,7 — в прошлом. В итоге по расходам бюджета на душу населения Липецк с 25,6 тысячами рублей стал третьим в ЦФО после Тулы и Белгорода, обойдя Воронеж всего-то на 180 рублей. Евгения Уваркина повторила ту же мысль, которая прозвучала в ее прошлогоднем отчете перед депутатами: нужно учиться у Белгорода создавать условия для развития бизнеса. Как так получается, что в Липецке остается 24,8% отчислений от собранного на его территории налога на доходы физлиц при 20% у Белгорода, а мы все никак этот город не догоним?
Мэр, кстати, заявила о 58,3 тысячах рублей средней зарплате по городу по итогам 2022 года. Ну ладно, без учета Новолипецкого комбината — о 53 тысячах. Евгения Уваркина сообщила, что для создания интереса к дефицитным рабочим специальностям на школьных классных часах начнут популяризацию обычных профессий. А ведь в июле прошлого года в стенах горсовета в отчете мэра рефреном звучал другой девиз: «Работать можно где угодно, а жить надо там, где классно!»
— Наша главная общая задача, чтобы молодежь и дети Липецка имели желание жить в родном городе. Мы все для этого сделаем, — сказала в этот раз депутатам Евгения Уваркина.
Мэр, кстати, удивила подготовленную публику заявлениями о том, что в ее приоритетах — городская набережная, «Катящиеся камни», Каменный лог. На все это нужны грандиозные средства, которых пока нет ни у города, ни у области.
— А чем мы будем гордиться в следующем году? — спросила мэра председатель горсовета Евгения Фрай.
Оказалось, что именно в следующем мало чем. Ведь отдачу от многомиллиардных концессий в водопровод, канализацию и МУП «ЛиСА» горожане увидят не раньше 2025 года. Выделит ли федеральный центр деньги на строительство школы в «Университетском», мэру не известно. Возобновление проекта «Катящиеся камни» пока что тоже под вопросом, как и завершение долгостроев на улице 50 лет НЛМК, которые мешают строительству набережной. Да и Октябрьский мост нужно ремонтировать капитально, как сокольский, ведь тот недорогой ремонт, который будет сделан в этом году, позволит лишь снять аварийность, не более.
Под отчетом главы Липецка свои ремарки оставили десятки горожан.
— Количество жалоб сократилось не из-за того, что проблем стало меньше, а их стало больше, а из-за того, что ведомства и департаменты недоразвития территорий присылают отписки и люди перестали просто писать, - так оценил обратную связь чиновников Казах.
— «Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — всё будет так. Исхода нет», — процитировал Блока Литературовед.
— Займитесь дорогами и дворами. Ц.рынок, «Пятерочка». Дорога во дворе как после бомбежки, а после дождей Венеция с ямами. Кто не знает, без колес может остаться. Сокол, дороги по частному сектору: Мешкова, переулок Лавочкина, Карбышева, переулок Челюскинцев. Зато миллиарды тратим на ремонт никому не нужного «Октября», чтобы потом там шубы и саженцы продавать, — написала Ирина.
Неподалеку от «Октября», кстати, находится район отведенный под проект КРТ – комплексной жилой застройки низины в границах улиц Неделина, Калинина, Радиаторной. Расселение бараков чиновники хотят делегировать частному инвестору. Инвесторы клюнуть на эту удочку отказались — в начале этого года на земельный участок желающих не нашлось.
А жители улиц Тельмана и Вавилова наоборот не хотят, чтобы рядом с их домами строили многоэтажку. Не в первый уже раз, между прочим. Однако упорный застройщик не устал продавливать строительство семиэтажного дома прямо за забором Евдокиевского кладбища, что противоречит Генплану развития города, которым это района отнесен к зоне Ж1 с разрешенной высотой домов не выше четырех этажей. «Если здесь еще добавят что-то — это просто крах!», — заявили GOROD48 возмущенные жители частного сектора, которых хотят уплотнить. Ответы на свои вопросы люди хотели бы получить от власти в очном варианте, а не заочном, как им предлагают.
В ямах на дороге,
как гласит реестр,
может поместиться
небольшой оркестр
Шквал возмущения читателей GOROD48 вызвал утренний фоторепортаж с железнодорожного вокзала, с которого в 07:30 отправляется поезд «Липецк-Москва». После того, как вокзал оградили забором, попасть на перрон стало не просто сложно, а очень сложно из-за того, что пассажиров и их багаж проверяют только на одной ленте досмотра. К этому игольному ушку и тянется длинная очередь. Почему не открыть второй вход с еще одним пунктом досмотра, людям непонятно. Тем более, что попасть на второй и третий перроны можно просто по мосту, который соединяет улицу Гагарина с Опытной станцией!
Тем временем «На ремонт дорог по нацпроекту в Липецке остался ровно месяц». План предполагает обновление 40 дорог общей протяженностью более 40 километров. Работы по нему начались опережающими темпами еще осенью прошлого года, но вот уже виден финиш, а по состоянию на конец июля в разной степени готовности остается треть ремонтируемых дорог. Более того, ремонт нескольких дорог еще и не начинался! Разбитыми остаются улицы Орловская, 4-й Пятилетки, Энгельса, Дружбы, Индустриальная и Железнодорожной.
— Успеете сдать эти объекты с учетом рисков по погоде? — спросил у подрядчиков на пятничном совещании вице-мэр Николай Дергунов.
— Успеем, — ответили те.
— Увидим, — подумали наши читатели.
А есть еще и разбитый асфальт во дворах и разбитые внутриквартальные проезды. В реестре липецких ям — 850 адресов. На латание дыр правительство области выделило мэрии 27,6 миллиона рублей. Департамент развития территории мэрии Липецка деньги потратит на ямы с высоким уровнем приоритета: у социальных объектов и те, которые не объехать. Срок выполнения работ — до 27 октября.
Мэр Липецка получила еще один подарок от области: 25 миллионов рублей на цветники, газоны и в общем на озеленение. По плану, в городе к 1 ноября посадят 401 дерево и 800 кустарников, а на улице Горького появится живая изгородь.
Уже в этом году «РВК-Липецк» начнет реконструкцию городских очистных сооружений с объемом работ в 2 млрд рублей. Однако от зловония, распространяемого скопившимся на территории МУП «ЛиСА» 200 тысячами тонн спрессованного остатка городской канализации, горожан избавит второй этап большой стройки, предусматривающей переработку этих отходов. К концу 2026 года на территории МУПа появится каталитическая печь для сжигания ила. В результате такого способа утилизации «Содержимое липецкой канализации может стать источником стройматериалов».
Жизнь на порядок беззаботней была и шла карьера ввысь,
а я возьми да и зачем-то женись
«В департаменте развития территории липецкой мэрии сократили управления». В ведомстве упразднены управления округами и сокращено число заместителей председателя департамента Ольги Логиновой. Ставка сделана на управы. В идеале их должно было быть 36 — по количеству депутатов горсовета. Создание управ Евгения Уваркина объясняла желанием уйти от «групповой безответственности». Сейчас их — 19. Шесть — в Правобережном районе Липецка, по пять — в Октябрьском и Советском районах, три — в Левобережном. В их ведении — все депутатские округа. Созданию 36 управ мешает отсутствие помещений под офисы и средств в бюджете на расширение штата сотрудников.
В понедельник GOROD48 написал, что «Член региональной Общественной палаты возглавит департамент мэрии Липецка». В среду так и случилось: организатор коммерческих полумарафонов Ксения Казакова, которая с осени 2020 года (!) работала и.о. директора городского детско-юношеского центра «Спортивный», сменила в должности председателя департамента по физической культуре и спорту Александру Кузнецову. Уже экс-председатель департамента, Казакова, осталась в системе. «Выпускница института ФСИН сменила олимпийского чемпиона» Виталия Прохорова на посту директора спортшколы №11, кузницы фигуристов и хоккеистов.
А вот 32-летняя Светлана Карелина смогла войти в одну и ту же реку дважды. Она вновь возглавила областное управление молодежной политики после декретного отпуска. Возглавлявшая управление с декабря прошлого года Екатерина Щукина вернулась в бюджетное учреждение «Центр молодёжи».
Пингвин животное простое: два глаза, уши, рот и нос,
но это всё он робко прячет в утёс
На этой неделе липчане почувствовали себя в роли землян на Пандоре. Нас атаковала местная фауна. Вначале «Целые облака мотыльков подёнки окутали в Ельце берега Быстрой Сосны». Это завораживающее явление, массовый вылет бабочки-поденки, наблюдалось у Каракумского моста.
Потом «Липчан напугала гадюка в лифте» в новой многоэтажке на улице Виктора Музыки.
Затем «В квартиру на улице Катукова забралась летучая мышь», а ее сестренка несколько дней просидела между шкафом и стеной в квартире на улице Депутатской.
«На площади Ленина-Соборной заметили лису, а на улице Плеханова — кабана», а в «Университетском» спасали раненую пустельгу».
Желая, очевидно, умилостивить природу, работники липецкого зоопарка опубликовали фотографии рациона своих подопечных. Вид блюд был не хуже тех, которые подают на приемах мэра. «Не каждый человек может себе позволить такой рацион» — заметили горожане.
— Это точно не обеды сотрудников? — спросила Ирина Крекшина.
—Точно, — ответили в зоопарке.
Рацион зверей в зоопарке весьма разнообразный, особенно у обезьян и попугаев. Помимо бананов им дают яйца, творог, семечки, цитрусовые, орехи и даже камедь — древесную смолу. Зубру полагается восемь килограммов овощей и 30 килограммов сена или травы в день. Медведи любят яблоки. Самое дорогое меню — у кошачьих. Тигры и львы съедают по восемь-девять килограммов мяса в день.
Ну и ну!
Липчанин сообщил о готовящемся взрыве двух подъездов своего дома. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма его осудили к полугоду ограничения свободы. Но это ладно, мужчина был пьян, когда звонил по телефону «112». Но кто в отделе кадров на трезвую голову взял на работу наркомана, ранее не раз привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности? Случилось ожидаемое: «Специалиста по социальной работе обвиняют в хищении у реабилитационного центра 354 296 рублей».
Незаурядное уголовное дело рассмотрел Левобережный суд. В основе его фабулы – драка двух многодетных отцов, один из которых хотел увести у другого жену. «Житель Тюмени приехал в Липецк поддержать знакомую по соцсетям, но ее муж откусил ему часть губы». Соцсети стали причиной беды и в другом случае: «Общение на сайте знакомств обернулось потерей двух миллионов рублей».
Однако небесная канцелярия почему-то смилостивилась. И хотя вчера кому показалось, что город снова поплыл, циклон, которого боялись, лишь зацепил Липецк. Как работали коммунальщики, можно прочитать в публикации: «Мэрия где могла чистила, где могла — откачивала». Доходило до того, что на помощь захлебывающей ливневке приходили АС-машины. В итоге такой синергии — это слово очень любит глава города Евгения Уваркина, — Липецк не утонул.
Есть красота, а есть красотка.
Есть высота, а есть высотка.
Есть ширина, а есть ширинка.
Есть глубина, а есть глубинка.
Раз в год Устав Липецка предписывает мэру отчитываться депутатам горсовета о своей работе. В этот раз Евгения Уваркина обошлась без громких заявлений о каких-то уж очень светлых планах на будущее, а сосредоточилась на сделанном. Один из сопровождавших ее отчет слайдов свидетельствовал, что городскую экономику изрядно лихорадит: от Липецка в консолидированный бюджет области поступило лишь 53% налога на прибыль (47,4 млрд рублей), меньше на 17%, или на 27,7 миллиарда, чем в 2021-м. Однако из-за значительного роста безвозмездных поступлений из регионального и федерального бюджетов доходы городского бюджета выросли до 19,3 млрд рублей — на 4,2 миллиарда больше, чем в 2021-м.
Выросли и расходы: с 15 миллиардов в 2021-м году до 18,7 — в прошлом. В итоге по расходам бюджета на душу населения Липецк с 25,6 тысячами рублей стал третьим в ЦФО после Тулы и Белгорода, обойдя Воронеж всего-то на 180 рублей. Евгения Уваркина повторила ту же мысль, которая прозвучала в ее прошлогоднем отчете перед депутатами: нужно учиться у Белгорода создавать условия для развития бизнеса. Как так получается, что в Липецке остается 24,8% отчислений от собранного на его территории налога на доходы физлиц при 20% у Белгорода, а мы все никак этот город не догоним?
Мэр, кстати, заявила о 58,3 тысячах рублей средней зарплате по городу по итогам 2022 года. Ну ладно, без учета Новолипецкого комбината — о 53 тысячах. Евгения Уваркина сообщила, что для создания интереса к дефицитным рабочим специальностям на школьных классных часах начнут популяризацию обычных профессий. А ведь в июле прошлого года в стенах горсовета в отчете мэра рефреном звучал другой девиз: «Работать можно где угодно, а жить надо там, где классно!»
— Наша главная общая задача, чтобы молодежь и дети Липецка имели желание жить в родном городе. Мы все для этого сделаем, — сказала в этот раз депутатам Евгения Уваркина.
Мэр, кстати, удивила подготовленную публику заявлениями о том, что в ее приоритетах — городская набережная, «Катящиеся камни», Каменный лог. На все это нужны грандиозные средства, которых пока нет ни у города, ни у области.
— А чем мы будем гордиться в следующем году? — спросила мэра председатель горсовета Евгения Фрай.
Оказалось, что именно в следующем мало чем. Ведь отдачу от многомиллиардных концессий в водопровод, канализацию и МУП «ЛиСА» горожане увидят не раньше 2025 года. Выделит ли федеральный центр деньги на строительство школы в «Университетском», мэру не известно. Возобновление проекта «Катящиеся камни» пока что тоже под вопросом, как и завершение долгостроев на улице 50 лет НЛМК, которые мешают строительству набережной. Да и Октябрьский мост нужно ремонтировать капитально, как сокольский, ведь тот недорогой ремонт, который будет сделан в этом году, позволит лишь снять аварийность, не более.
Под отчетом главы Липецка свои ремарки оставили десятки горожан.
— Количество жалоб сократилось не из-за того, что проблем стало меньше, а их стало больше, а из-за того, что ведомства и департаменты недоразвития территорий присылают отписки и люди перестали просто писать, - так оценил обратную связь чиновников Казах.
— «Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — всё будет так. Исхода нет», — процитировал Блока Литературовед.
— Займитесь дорогами и дворами. Ц.рынок, «Пятерочка». Дорога во дворе как после бомбежки, а после дождей Венеция с ямами. Кто не знает, без колес может остаться. Сокол, дороги по частному сектору: Мешкова, переулок Лавочкина, Карбышева, переулок Челюскинцев. Зато миллиарды тратим на ремонт никому не нужного «Октября», чтобы потом там шубы и саженцы продавать, — написала Ирина.
Неподалеку от «Октября», кстати, находится район отведенный под проект КРТ – комплексной жилой застройки низины в границах улиц Неделина, Калинина, Радиаторной. Расселение бараков чиновники хотят делегировать частному инвестору. Инвесторы клюнуть на эту удочку отказались — в начале этого года на земельный участок желающих не нашлось.
А жители улиц Тельмана и Вавилова наоборот не хотят, чтобы рядом с их домами строили многоэтажку. Не в первый уже раз, между прочим. Однако упорный застройщик не устал продавливать строительство семиэтажного дома прямо за забором Евдокиевского кладбища, что противоречит Генплану развития города, которым это района отнесен к зоне Ж1 с разрешенной высотой домов не выше четырех этажей. «Если здесь еще добавят что-то — это просто крах!», — заявили GOROD48 возмущенные жители частного сектора, которых хотят уплотнить. Ответы на свои вопросы люди хотели бы получить от власти в очном варианте, а не заочном, как им предлагают.
В ямах на дороге,
как гласит реестр,
может поместиться
небольшой оркестр
Шквал возмущения читателей GOROD48 вызвал утренний фоторепортаж с железнодорожного вокзала, с которого в 07:30 отправляется поезд «Липецк-Москва». После того, как вокзал оградили забором, попасть на перрон стало не просто сложно, а очень сложно из-за того, что пассажиров и их багаж проверяют только на одной ленте досмотра. К этому игольному ушку и тянется длинная очередь. Почему не открыть второй вход с еще одним пунктом досмотра, людям непонятно. Тем более, что попасть на второй и третий перроны можно просто по мосту, который соединяет улицу Гагарина с Опытной станцией!
Тем временем «На ремонт дорог по нацпроекту в Липецке остался ровно месяц». План предполагает обновление 40 дорог общей протяженностью более 40 километров. Работы по нему начались опережающими темпами еще осенью прошлого года, но вот уже виден финиш, а по состоянию на конец июля в разной степени готовности остается треть ремонтируемых дорог. Более того, ремонт нескольких дорог еще и не начинался! Разбитыми остаются улицы Орловская, 4-й Пятилетки, Энгельса, Дружбы, Индустриальная и Железнодорожной.
— Успеете сдать эти объекты с учетом рисков по погоде? — спросил у подрядчиков на пятничном совещании вице-мэр Николай Дергунов.
— Успеем, — ответили те.
— Увидим, — подумали наши читатели.
А есть еще и разбитый асфальт во дворах и разбитые внутриквартальные проезды. В реестре липецких ям — 850 адресов. На латание дыр правительство области выделило мэрии 27,6 миллиона рублей. Департамент развития территории мэрии Липецка деньги потратит на ямы с высоким уровнем приоритета: у социальных объектов и те, которые не объехать. Срок выполнения работ — до 27 октября.
Мэр Липецка получила еще один подарок от области: 25 миллионов рублей на цветники, газоны и в общем на озеленение. По плану, в городе к 1 ноября посадят 401 дерево и 800 кустарников, а на улице Горького появится живая изгородь.
Уже в этом году «РВК-Липецк» начнет реконструкцию городских очистных сооружений с объемом работ в 2 млрд рублей. Однако от зловония, распространяемого скопившимся на территории МУП «ЛиСА» 200 тысячами тонн спрессованного остатка городской канализации, горожан избавит второй этап большой стройки, предусматривающей переработку этих отходов. К концу 2026 года на территории МУПа появится каталитическая печь для сжигания ила. В результате такого способа утилизации «Содержимое липецкой канализации может стать источником стройматериалов».
Жизнь на порядок беззаботней была и шла карьера ввысь,
а я возьми да и зачем-то женись
«В департаменте развития территории липецкой мэрии сократили управления». В ведомстве упразднены управления округами и сокращено число заместителей председателя департамента Ольги Логиновой. Ставка сделана на управы. В идеале их должно было быть 36 — по количеству депутатов горсовета. Создание управ Евгения Уваркина объясняла желанием уйти от «групповой безответственности». Сейчас их — 19. Шесть — в Правобережном районе Липецка, по пять — в Октябрьском и Советском районах, три — в Левобережном. В их ведении — все депутатские округа. Созданию 36 управ мешает отсутствие помещений под офисы и средств в бюджете на расширение штата сотрудников.
В понедельник GOROD48 написал, что «Член региональной Общественной палаты возглавит департамент мэрии Липецка». В среду так и случилось: организатор коммерческих полумарафонов Ксения Казакова, которая с осени 2020 года (!) работала и.о. директора городского детско-юношеского центра «Спортивный», сменила в должности председателя департамента по физической культуре и спорту Александру Кузнецову. Уже экс-председатель департамента, Казакова, осталась в системе. «Выпускница института ФСИН сменила олимпийского чемпиона» Виталия Прохорова на посту директора спортшколы №11, кузницы фигуристов и хоккеистов.
А вот 32-летняя Светлана Карелина смогла войти в одну и ту же реку дважды. Она вновь возглавила областное управление молодежной политики после декретного отпуска. Возглавлявшая управление с декабря прошлого года Екатерина Щукина вернулась в бюджетное учреждение «Центр молодёжи».
Пингвин животное простое: два глаза, уши, рот и нос,
но это всё он робко прячет в утёс
На этой неделе липчане почувствовали себя в роли землян на Пандоре. Нас атаковала местная фауна. Вначале «Целые облака мотыльков подёнки окутали в Ельце берега Быстрой Сосны». Это завораживающее явление, массовый вылет бабочки-поденки, наблюдалось у Каракумского моста.
Потом «Липчан напугала гадюка в лифте» в новой многоэтажке на улице Виктора Музыки.
Затем «В квартиру на улице Катукова забралась летучая мышь», а ее сестренка несколько дней просидела между шкафом и стеной в квартире на улице Депутатской.
«На площади Ленина-Соборной заметили лису, а на улице Плеханова — кабана», а в «Университетском» спасали раненую пустельгу».
Желая, очевидно, умилостивить природу, работники липецкого зоопарка опубликовали фотографии рациона своих подопечных. Вид блюд был не хуже тех, которые подают на приемах мэра. «Не каждый человек может себе позволить такой рацион» — заметили горожане.
— Это точно не обеды сотрудников? — спросила Ирина Крекшина.
—Точно, — ответили в зоопарке.
Рацион зверей в зоопарке весьма разнообразный, особенно у обезьян и попугаев. Помимо бананов им дают яйца, творог, семечки, цитрусовые, орехи и даже камедь — древесную смолу. Зубру полагается восемь килограммов овощей и 30 килограммов сена или травы в день. Медведи любят яблоки. Самое дорогое меню — у кошачьих. Тигры и львы съедают по восемь-девять килограммов мяса в день.
Ну и ну!
Липчанин сообщил о готовящемся взрыве двух подъездов своего дома. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма его осудили к полугоду ограничения свободы. Но это ладно, мужчина был пьян, когда звонил по телефону «112». Но кто в отделе кадров на трезвую голову взял на работу наркомана, ранее не раз привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности? Случилось ожидаемое: «Специалиста по социальной работе обвиняют в хищении у реабилитационного центра 354 296 рублей».
Незаурядное уголовное дело рассмотрел Левобережный суд. В основе его фабулы – драка двух многодетных отцов, один из которых хотел увести у другого жену. «Житель Тюмени приехал в Липецк поддержать знакомую по соцсетям, но ее муж откусил ему часть губы». Соцсети стали причиной беды и в другом случае: «Общение на сайте знакомств обернулось потерей двух миллионов рублей».
2 430
#непогода #администрация Липецка #кадры #Евгения Уваркина #Каменный лог #набережная #ремонт дорог #телефонный терроризм #конфликт
неоднозначник
Желябова