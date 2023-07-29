Липецкие полицейские по горячим следам раскрыли кражу у ветерана, которому исполнилось 100 лет

Информацию об этом распространила Ирина Волк.

В Липецке сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу у ветерана Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнилось 100 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Предварительно установлено, что неизвестный постучался в квартиру пенсионера и предложил приобрести мед. Когда пожилой мужчина отказался, злоумышленник оттолкнул его, ворвался в жилище и открыто похитил наручные часы и деньги в сумме 1500 рублей. Сотрудники ОП № 8 УМВД России по г. Липецку в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении ранее судимого жителя Липецка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабёж", - сообщила Волк.

Как выяснил GOROD48, подозреваемому 36 лет, своей жертве он годится в правнуки.Ранее мужчина был судим за мошенничество.

