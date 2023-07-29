Бизнес

сегодня, 17:48

Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды.

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Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды.

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие часы в Липецкой области ожидается прохождение сильных дождей.В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие часы в Липецкой области ожидается прохождение сильных дождей.В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию готовы 130 бригад, 371 специалист и 207 единиц спецтехники. 

Под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 39 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт. 

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. 

Для населения работает бесплатный круглосуточный телефон единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, на который можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

ПАО «Россети Центр»
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Общество

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