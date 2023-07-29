Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды.

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие часы в Липецкой области ожидается прохождение сильных дождей.В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

ПАО «Россети Центр»

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По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие часы в Липецкой области ожидается прохождение сильных дождей.В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.К оперативному реагированию готовы 130 бригад, 371 специалист и 207 единиц спецтехники.Под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 39 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт.В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.Для населения работает бесплатный круглосуточный телефон единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, на который можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.