36 минут назад
Недолго им осталось. Завтра дожди в Липецкой области прекратятся
В ближайшую ночь территория Липецкой области будет находиться в тылу южного циклона – местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Завтра днем, 30 июля и в последующие сутки преимущественно без осадков. 1 августа под влиянием фронтов очередного циклона с юго-запада местами пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.
День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 7 градусов тепла.
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да уж