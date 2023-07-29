Погода в Липецке

36 минут назад

Недолго им осталось. Завтра дожди в Липецкой области прекратятся

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#Погода
Недолго им осталось. Завтра дожди в Липецкой области прекратятся

В ближайшую ночь территория Липецкой области будет находиться в тылу южного циклона – местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Завтра днем, 30 июля и в последующие сутки преимущественно без осадков. 1 августа под влиянием фронтов очередного циклона с юго-запада местами пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди с грозами, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем температура составит от +22 до +27 градусов.

В Липецке переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.

День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 7 градусов тепла.

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#Погода

Комментарии (1)

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да уж

25 минут назад
Не может быть.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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