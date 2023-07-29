Общество

21 минуту назад

В районе Дикого и поселке Сырском отключат холодную воду

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В районе Дикого и поселке Сырском отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 30 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть частного сектора Дикого – улица Киевская, переулки Верещагина, Верхний. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в поселке Сырском – в частном секторе улиц Автодорожной, Алфавитной, Шахматной, переулков Малого, Ландшафтного, Бытового, Технологического. Воду подвезут по заявкам жителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 21, 21а, 21б, 21в по улице Водопьянова, № 1 по улице П. Смородина. Машина с водой для питья и хозяйственных нужд будет находиться возле дома № 21в по улице Водопьянова.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 2б по улице Папина, №№ 1б, 1г, 2а/1, 3, 5/1, 5а по улице Союзной, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26 по улице Потапова, в частном секторе улицы Союзной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Союзная, 3.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

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