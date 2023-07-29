В России
56 минут назад
Мэр Таганрога ввёл режим ЧС в районе взрыва ракеты
Режим ЧС введен в Таганроге в районе, где взорвалась украинская ракета, соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Фатеев. Об этом сообщает РИА Новости.
«По факту ракетной атаки города Таганрога Ростовской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в пятницу ВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.
Минобороны назвали произошедшее терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.
«По факту ракетной атаки города Таганрога Ростовской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в пятницу ВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.
Минобороны назвали произошедшее терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.