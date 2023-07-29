Происшествия

50 минут назад

Липчанку будут судить за 11 мошенничеств в Интернете

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#Мошенничество #УМВД
Липчанку будут судить за 11 мошенничеств в Интернете

Выручка от обмана составила около 75 тысяч рублей. а срок грозит - до 3 лет.

В Липецке завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении 35-летней местной дительницы.

Как сообщили в УМИВД РФ по Липецкой области, в ходе расследования полицейские установили, что обвиняемая в одной из социальных сетей создала страницу, где разместила объявления о продаже одежды и иных товаров. Жертвами от преступленных действий фигурантки стали 11 жительниц областного центра, Добровского и Липецкого районов. Потерпевшие заказывали понравившийся товар и оплачивали его. Обвиняемая так и не предоставив товар покупателям, придумывала различные причины отсрочки получения товара, а затем и вовсе переставала отвечать на сообщения и звонки. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 74 600 рублей.

Больше всех пострадала жительница Липецка, которая перевела предпринимательнице на доверии 23 тысячи рублей за мужской костюм тройку, детскую и женскую экошубы, детскую обувь, светящиеся зимние композиции.

Теперь предприимчивой даме грозит до 6 лет лишения свободы.

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#Мошенничество #УМВД

Комментарии (1)

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Патриот

8 минут назад
Умишка много? Сидит пусть.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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