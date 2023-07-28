Общество

20 минут назад

В частном секторе Матырского отключат холодную воду

23
#отключения
В частном секторе Матырского отключат холодную воду

29 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах Липецка, предупредили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 17, 17б, 17в, 20 по улице Энергостроителей – машина с водой будет стоять возле дома № 17б. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе Матырского – на улицах Ануфриева, Бахаева, Басинского, Полунина, Красивой, Знаменского, Граниной, Дальней, Барабанщикова. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Фрунзе, Кольцевой. Воду также подвезут по заявкам жителей. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Большие ключи, Трудовой. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

23
#отключения

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