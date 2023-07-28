Завтра в Липецкой области дожди, грозы и град, станет заметно прохладнее

В ближайшие трое суток через территорию ЦФО и Липецкой области в частности пройдет южный циклон – 29 июля ожидаются грозовые дожди, местами сильные, в отдельных районах возможен град и усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек. 30 и 31 июля регион окажется в тылу циклона – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на два градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы, град. Ветер западный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем температура составит от +20 до +25 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, сильные дожди, грозы. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.



День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 6 градусов тепла.



