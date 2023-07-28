Липецкая вечЁрка: очереди у вокзала, автомобильный маньяк и надвигающаяся стихия

Сегодня, 28 июля, у железнодорожного вокзала опять собралась очередь из пассажиров московского поезда, опубликовано видео с неадекватным мужчиной, который пытался забраться в чужие автомобили, и мэрия готовятся к сильному дождю.





Дело в том, что багаж пассажиров проверятся только на одной лента досмотра. Почему не установить хотя бы две, непонятно. Пассажирам поездов к тому же приходится тонкой струйкой просачиваться по мостику, перекинутому через траншеи, разрытые энергетиками. В компании «Квадра» сообщили, что «участок готов для дальнейших работ по благоустройству, которые проведут подрядчики ЮВЖД».



Эта новость набрала сегодня множество комментариев возмущенных горожан.



— Вот очень странно: чтобы пройти на первую платформу (12 путь), надо проходить досмотр, а чтобы пройти на все остальные платформы по мосту — досмотр проходить не надо, т. к. доступ свободный через мост. В чём логика? Всё равно не все поезда прибывают на первый путь, для других поездов сами безопасники сразу отправляют в обход на мост безо всякого досмотра! — спросил Кирилл.



— А еще они очень странно определяют пути для поездов. Популярные рейсы с кучей пассажиров останавливают на средних путях, и толпы народа тащатся через мост, в то время на первом пути стоит какой-нибудь проходной с парой желающих сесть, — написал Викторм.



— А номера путей? Наверное, только в Липецке первый от перрона путь 12! Может железнодорожниками удобно, но пассажирам, впервые попавшим в Липецк — паника — где этот 12 путь? Это новшество появилось после объединения с Елецким РЖД, — возмутилась Липчанка.



— Мастера по перекапыванию сделали так, что там ещё и автомобиль припарковать негде. Самолёты не летают, а они додумались весь периметр ж/д окопать. Нужно им еще вокруг автовокзала перекопать, — 777777.



— Очередь идёт быстро, — один из немногих позитивных отзывов от еще одной Липчанки.



— Пока холопы толпятся в очереди на дешёвый 70-й поезд, бояре садятся на электричку до Грязей (туда без досмотра через мост можно попасть), пересаживаются на двухэтажный до Москвы и, по итогу, доезжают ещё быстрее и без всяких досмотров ни здесь, ни в Грязях, — лайфхак от Боярина.



Накануне утром пьяный мужчина пытался



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Автор видео рекомендовал владельцам автомобилей обратиться в полицию, которая, впрочем, уже изучает криминальное кино.



— В одном автомобиле жена, в другом любовница, он просто хотел большой и чистой любви, но мешали закрытые изнутри двери авто, — выдвинул версию Романтик.



— Борется со стихийными парковками. Соль земли русской. Другой бы равнодушно прошёл мимо, — уверен Неравнодушный гражданин.



Синоптики еще с утра предупредили, что на Липецк сегодня и в субботу могут



— Лично я, чтобы избежать стресс-сценария, купил себе гондолу. Как раз во время субботнего циклона осуществлю свою давнюю мечту — почувствовать себя венецианцам, — сообщил Мужик с Липецка.



Прогноз синоптиков на завтра в Липецке — до +24 градуса с сильными дождями и грозами. Кстати, в последние два дня июля дождей они не обещают.



И обратите внимание, в связи с реконструкцией трамвайного полотна, с 29 июля на линии «Стан — 2000 — Кольцо 9 микрорайона» После того, как железнодорожный вокзал оградили забором, попасть на перрон стало не просто сложно, а очень сложно . Особенно по утрам, когда из Липецка в Москву уходит поезд №70.Дело в том, что багаж пассажиров проверятся только на одной лента досмотра. Почему не установить хотя бы две, непонятно. Пассажирам поездов к тому же приходится тонкой струйкой просачиваться по мостику, перекинутому через траншеи, разрытые энергетиками. В компании «Квадра» сообщили, что «участок готов для дальнейших работ по благоустройству, которые проведут подрядчики ЮВЖД».Эта новость набрала сегодня множество комментариев возмущенных горожан.— Вот очень странно: чтобы пройти на первую платформу (12 путь), надо проходить досмотр, а чтобы пройти на все остальные платформы по мосту — досмотр проходить не надо, т. к. доступ свободный через мост. В чём логика? Всё равно не все поезда прибывают на первый путь, для других поездов сами безопасники сразу отправляют в обход на мост безо всякого досмотра! — спросил— А еще они очень странно определяют пути для поездов. Популярные рейсы с кучей пассажиров останавливают на средних путях, и толпы народа тащатся через мост, в то время на первом пути стоит какой-нибудь проходной с парой желающих сесть, — написал— А номера путей? Наверное, только в Липецке первый от перрона путь 12! Может железнодорожниками удобно, но пассажирам, впервые попавшим в Липецк — паника — где этот 12 путь? Это новшество появилось после объединения с Елецким РЖД, — возмутилась— Мастера по перекапыванию сделали так, что там ещё и автомобиль припарковать негде. Самолёты не летают, а они додумались весь периметр ж/д окопать. Нужно им еще вокруг автовокзала перекопать, —— Очередь идёт быстро, — один из немногих позитивных отзывов от еще одной— Пока холопы толпятся в очереди на дешёвый 70-й поезд, бояре садятся на электричку до Грязей (туда без досмотра через мост можно попасть), пересаживаются на двухэтажный до Москвы и, по итогу, доезжают ещё быстрее и без всяких досмотров ни здесь, ни в Грязях, — лайфхак отНакануне утром пьяный мужчина пытался забраться в автомобили «Шкода» и «ВАЗ» . Его упорству можно было позавидовать, хотя результат оказался нулевым.Автор видео рекомендовал владельцам автомобилей обратиться в полицию, которая, впрочем, уже изучает криминальное кино.— В одном автомобиле жена, в другом любовница, он просто хотел большой и чистой любви, но мешали закрытые изнутри двери авто, — выдвинул версию— Борется со стихийными парковками. Соль земли русской. Другой бы равнодушно прошёл мимо, — уверенСиноптики еще с утра предупредили, что на Липецк сегодня и в субботу могут обрушиться гроза, сильные дожди и град . Мэрия решила действовать на опережение — и провела совещание по подготовке города у мощному циклону : в городе может выпасть треть месяной нормы осадков.— Лично я, чтобы избежать стресс-сценария, купил себе гондолу. Как раз во время субботнего циклона осуществлю свою давнюю мечту — почувствовать себя венецианцам, — сообщилПрогноз синоптиков на завтра в Липецке — до +24 градуса с сильными дождями и грозами. Кстати, в последние два дня июля дождей они не обещают.И обратите внимание, в связи с реконструкцией трамвайного полотна, с 29 июля на линии «Стан — 2000 — Кольцо 9 микрорайона» закрывается движение трамваев . Пассажиров с завтрашнего дня от остановки «Стан — 2000» до площади Металлургов будут перевозить автобусы маршрута №5к по схеме движения трамвайного маршрута №5к.