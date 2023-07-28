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сегодня, 15:51

Общение на сайте знакомств обернулось потерей двух миллионов рублей

1 696
#мошенничество
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Общение на сайте знакомств обернулось потерей двух миллионов рублей

Новый знакомый предложил женщине попробовать свои силы в торговле на бирже и свёл с  «консультантом» .

49-летняя липчанка на сайте знакомств познакомилась с мужчиной и тот сообщил ей в переписке, что является инвестором и неплохо зарабатывает. Мужчина также предложил женщине попробовать свои силы в торговле на бирже.

«Собеседник попросил подождать сообщение от человека, который помогает ему вносить деньги на платформу. В скором времени с ней связался «консультант». Под его руководством липчанка внесла на счёт сначала 30 000 рублей. Потом женщину начал курировать другой «наставник», который уговорил её взять три кредита на общую сумму более 2 000 000 рублей. Всего липчанка сделала девять переводов по указанным мошенниками реквизитам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Но «вывести» заработанное липчанка так и не смогла. Почитав в интернете отзывы про платформу, она поняла, что доверилась мошенникам.
1 696
#мошенничество
3

Комментарии (1)

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Александр

29 минут назад
Халява она такая.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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