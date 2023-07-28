Общение на сайте знакомств обернулось потерей двух миллионов рублей

Новый знакомый предложил женщине попробовать свои силы в торговле на бирже и свёл с «консультантом» .

49-летняя липчанка на сайте знакомств познакомилась с мужчиной и тот сообщил ей в переписке, что является инвестором и неплохо зарабатывает. Мужчина также предложил женщине попробовать свои силы в торговле на бирже.



«Собеседник попросил подождать сообщение от человека, который помогает ему вносить деньги на платформу. В скором времени с ней связался «консультант». Под его руководством липчанка внесла на счёт сначала 30 000 рублей. Потом женщину начал курировать другой «наставник», который уговорил её взять три кредита на общую сумму более 2 000 000 рублей. Всего липчанка сделала девять переводов по указанным мошенниками реквизитам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Но «вывести» заработанное липчанка так и не смогла. Почитав в интернете отзывы про платформу, она поняла, что доверилась мошенникам.