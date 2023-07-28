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8 минут назад

Сенаторы одобрили закон о трудовом воспитании школьников

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#воспитание #образование #школьники

Участие школьников в общественно полезном труде станет обязательным.

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о трудовом воспитании школьников, - передает РИА Новости.

Документ предполагает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета "ОБЖ" в "Основы безопасности и защиты Родины".

Закон также корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Также дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно - полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.

Закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам.

Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
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#воспитание #образование #школьники

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