В России
8 минут назад
Сенаторы одобрили закон о трудовом воспитании школьников
Участие школьников в общественно полезном труде станет обязательным.
Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о трудовом воспитании школьников, - передает РИА Новости.
Документ предполагает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета "ОБЖ" в "Основы безопасности и защиты Родины".
Закон также корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Также дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно - полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам.
Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
Документ предполагает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета "ОБЖ" в "Основы безопасности и защиты Родины".
Закон также корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Также дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно - полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам.
Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.