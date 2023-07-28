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51 минуту назад
Совфед одобрил установление призывного возраста в РФ с 18 до 30 лет
Сенаторы Совета Федерации при голосовании одобрили установление призывного возраста в России с 18 до 30 лет.
Совет Федерации принял законопроект о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, - передает РБК. Нижняя планка останется на уровне 18 лет.
В поддержку документа проголосовали 159 сенаторов, еще один воздержался, голосов "против" не было.
Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, станут военнообязанными запаса и не попадают под призыв в 2024 году, - отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Соответствующие директивы для военкоматов "в сжатые сроки" подготовит Генеральный штаб, сообщил после принятия законопроекта Советом Федерации замглавы Минобороны Николай Панков.
"Ничего не меняется, как было с 18 лет, так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется", — прокомментировала решение Совфеда спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
Она призвала не только направить такие директивы, но и "следить, чтобы на местах там никто не начудил".
"Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву", — заявил Панков.
"И второе, я бы попросила, может быть, вас, Николай Александрович, или, может, кого-то другого из руководства Минобороны, публично об этом заявить в СМИ. Успокоить людей. Потому что недопонимание приводит к избыточному напряжению", - добавила Матвиенко.
Госдума приняла законопроект о расширении границ призывного возраста с 18 до 30 лет 25 июля. При рассмотрении в первом чтении документ предусматривал, что будет поднят и нижний предел — с 18 до 21 года. Это соответствовало изначальному предложению министра обороны Сергея Шойгу, которое в прошлом году поддержал президент Владимир Путин.
Однако ко второму чтению законопроекта в Думе внесли поправку о сохранении нижнего предела призывного возраста без изменений. Картаполов заявил, что это сделано, поскольку "очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет".
В поддержку документа проголосовали 159 сенаторов, еще один воздержался, голосов "против" не было.
Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, станут военнообязанными запаса и не попадают под призыв в 2024 году, - отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Соответствующие директивы для военкоматов "в сжатые сроки" подготовит Генеральный штаб, сообщил после принятия законопроекта Советом Федерации замглавы Минобороны Николай Панков.
"Ничего не меняется, как было с 18 лет, так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется", — прокомментировала решение Совфеда спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
Она призвала не только направить такие директивы, но и "следить, чтобы на местах там никто не начудил".
"Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву", — заявил Панков.
"И второе, я бы попросила, может быть, вас, Николай Александрович, или, может, кого-то другого из руководства Минобороны, публично об этом заявить в СМИ. Успокоить людей. Потому что недопонимание приводит к избыточному напряжению", - добавила Матвиенко.
Госдума приняла законопроект о расширении границ призывного возраста с 18 до 30 лет 25 июля. При рассмотрении в первом чтении документ предусматривал, что будет поднят и нижний предел — с 18 до 21 года. Это соответствовало изначальному предложению министра обороны Сергея Шойгу, которое в прошлом году поддержал президент Владимир Путин.
Однако ко второму чтению законопроекта в Думе внесли поправку о сохранении нижнего предела призывного возраста без изменений. Картаполов заявил, что это сделано, поскольку "очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет".