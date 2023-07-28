12 минут назад
В РФ изучают варианты подключения африканских банков к своей системе платежей
Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Правительство и Банк России в рамках совместной работы рассматривают возможность подключения африканских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений.
Эти меры направлены на обеспечение удобных взаимных расчетов между бизнесом. В этом вопросе правительство сотрудничает с Центральным банком. Совместно они прорабатывают возможность подключения африканских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений и перехода на расчеты в рублях. Такие меры помогут найти взаимовыгодные решения для всех сторон.
"Обеспечиваем возможность удобных взаимных расчетов между бизнесом. Для этого совместно с ЦБ прорабатываем подключение африканских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений, переход на расчеты в рублях. Партнеры выражают готовность к поиску взаимовыгодных решений",— подчеркнул Решетников.
О необходимости перехода на нацвалюты в финансовых расчетах с африканскими странами, включая рубль, в ходе первого дня форума заявил президент России Владимир Путин. По его словам, данное решение позволит расширить спектр торгово-экономических связей между странами и усилить безопасность взаимных торговых обменов. По словам президента, в 2022 году товарооборот России и Африки достиг $18 млрд, - пишет "Ъ".