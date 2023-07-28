Общество

46 минут назад

Из дома №56 по улице Депутатской спасатели второй раз за неделю выпустили летучую мышь

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#летучая мышь #животные
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Из дома №56 по улице Депутатской спасатели второй раз за неделю выпустили летучую мышь

Летучая мышь сидела в подъезде на восьмом этаже.

Днём 27 июля жильцы многоквартирного дома №56 по улице Депутатской в Липецке снова вызвали спасателей для выдворения летучей мыши. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, на этот раз летучая мышь сидела в подъезде на восьмом этаже. Её осторожно поймали и выпустили на волю.

Причём из этого дома по улице Депутатской летучую мышь выгоняют второй раз за неделю: вечером 26 июля спасатели выпускали летучую мышь из квартиры дома №56 на улице Депутатской. Всего в квартиру забрались три летучих мыши. Но две не задержались, а третья затаилась в труднодоступном месте между шкафом и стеной и просидела там несколько дней.

С начала месяца в городской службе «112» принято уже шесть звонков липчан о летучих мышах. Спасатели предполагают, что дом по улице Депутатской летучие мыши облюбовали не случайно: рядом с ним расположен заросший деревьями лог, и, судя по всему, там обитает много рукокрылых.
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#летучая мышь #животные
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Комментарии (5)

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Соседка

8 минут назад
У нее там детки маленькие!А вы...
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Ветеринар Валера

8 минут назад
Летучие мыши из Уханя облюбовали Липецк. И теперь массово будут перелетать в Жемчужину Черноземья...
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Так как есть

25 минут назад
Местная она , живет там.
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Ёпт

27 минут назад
Аномальная зона, пьяные дебоширы, летучие мыши...Хорошее место Депутатской не назовут.
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Крендель

30 минут назад
Новости, которые мы заслужили.
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