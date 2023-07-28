Общество
46 минут назад
Из дома №56 по улице Депутатской спасатели второй раз за неделю выпустили летучую мышь
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Летучая мышь сидела в подъезде на восьмом этаже.
Днём 27 июля жильцы многоквартирного дома №56 по улице Депутатской в Липецке снова вызвали спасателей для выдворения летучей мыши. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, на этот раз летучая мышь сидела в подъезде на восьмом этаже. Её осторожно поймали и выпустили на волю.
Причём из этого дома по улице Депутатской летучую мышь выгоняют второй раз за неделю: вечером 26 июля спасатели выпускали летучую мышь из квартиры дома №56 на улице Депутатской. Всего в квартиру забрались три летучих мыши. Но две не задержались, а третья затаилась в труднодоступном месте между шкафом и стеной и просидела там несколько дней.
С начала месяца в городской службе «112» принято уже шесть звонков липчан о летучих мышах. Спасатели предполагают, что дом по улице Депутатской летучие мыши облюбовали не случайно: рядом с ним расположен заросший деревьями лог, и, судя по всему, там обитает много рукокрылых.
Причём из этого дома по улице Депутатской летучую мышь выгоняют второй раз за неделю: вечером 26 июля спасатели выпускали летучую мышь из квартиры дома №56 на улице Депутатской. Всего в квартиру забрались три летучих мыши. Но две не задержались, а третья затаилась в труднодоступном месте между шкафом и стеной и просидела там несколько дней.
С начала месяца в городской службе «112» принято уже шесть звонков липчан о летучих мышах. Спасатели предполагают, что дом по улице Депутатской летучие мыши облюбовали не случайно: рядом с ним расположен заросший деревьями лог, и, судя по всему, там обитает много рукокрылых.
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Ветеринар Валера
Так как есть
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