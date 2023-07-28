Общество
56 минут назад
29 июля закрывается движение трамваев по линии «Стан - 2000 – Кольцо 9 микрорайона»
В связи с реконструкцией трамвайного полотна, с 29 июля на линии «Стан - 2000 – Кольцо 9 микрорайона» закрывается движение трамваев. Об этом сообщает администрация Липецка.
Пассажиров с завтрашнего дня от остановки «Стан – 2000» до площади Металлургов будут перевозить автобусы маршрута №5к по схеме движения трамвайного маршрута №5к.
Пассажиров с завтрашнего дня от остановки «Стан – 2000» до площади Металлургов будут перевозить автобусы маршрута №5к по схеме движения трамвайного маршрута №5к.
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