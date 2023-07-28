Общество

56 минут назад

29 июля закрывается движение трамваев по линии «Стан - 2000 – Кольцо 9 микрорайона»

5 585
#трамвайное движение #общественный транспорт
3
29 июля закрывается движение трамваев по линии «Стан - 2000 – Кольцо 9 микрорайона»
В связи с реконструкцией трамвайного полотна, с 29 июля на линии «Стан - 2000 – Кольцо 9 микрорайона» закрывается движение трамваев. Об этом сообщает администрация Липецка.

Пассажиров с завтрашнего дня от остановки «Стан – 2000» до площади Металлургов будут перевозить автобусы маршрута №5к по схеме движения трамвайного маршрута №5к.

5 585
#трамвайное движение #общественный транспорт
3

Комментарии (5)

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777

10 минут назад
А трамвай номер 1 возвращается на ДП -6 ? или так же будет ездить на стан?
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гулять так гулять

12 минут назад
И Стан закрыть к едреной чебурашке
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Танюха

15 минут назад
Пничина? участок по ул Металлургов начнут ремонтировать? по конкретней можно?
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Липчанин

17 минут назад
И как теперь депутаты будут на сессии ездить, не понятно
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Ентот

33 минуты назад
Отлично, что не делается всё к лучшему.
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