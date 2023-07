Российские медики научились излечивать гепатит C

Гепатит C - один из пяти основных видов вирусного гепатита. Болезнь часто протекает бессимптомно и может заявить о себе только при тяжёлом поражении печени.

Достижения вирусологии и молекулярной биологии за два последних десятилетия сделали гепатит C полностью излечимым заболеванием. Благодаря эффективной терапии пациент излечивается за два-три месяца, - рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов."За последние два десятилетия гепатит С стал полностью излечимым заболеванием благодаря достижениям вирусологии и молекулярной биологии. Расшифровка генома вируса и изучение его белков позволили разработать очень эффективные препараты, которые воздействуют на вирус напрямую и за два-три месяца лечения полностью избавляют человека от заболевания", - заявил врач.Гепатит - воспаление печени, в результате которого клетки этого органа разрушаются, добавил он. Воспалительный процесс может возникнуть из-за злоупотребления алкоголем, отравления, приема некоторых лекарств, а также инфекций, чаще всего вирусных. Гепатит C - один из пяти основных видов вирусного гепатита, - сообщает ТАСС Гепатит C, а также B и D передаются через кровь и половым путем. Эти заболевания могут быть хроническими, когда пациент долго их переносит. Болезнь часто протекает бессимптомно и может заявить о себе только при тяжелом поражении печени. Врач может поставить точный диагноз только при лабораторном обследовании, - отметил Чуланов.