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48 минут назад
Совфед одобрил закон о запрете на выезд за границу после получения повестки
Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета.
Совет Федерации во время 550-го заседания одобрил закон о запрете на выезд за границу после получения повестки.
Документ вносит поправки в закон, который направлен на создание единого реестра воинского учета.
Согласно этому документу, изменения также вносятся в закон “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ”. В связи с этим покидание территории России гражданином запрещается с момента размещения повестки в едином реестре воинского учета.
Уточняется, что запрет начнет действовать со дня направления призывнику повестки, в том числе по месту работы или учебы. Это решение будет принимать военный комиссариат.
Документ предусматривает запрет на выезд за рубеж с момента появления повестки в соответствующем реестре. Решение об отмене ограничений формируется в автоматическом режиме, его подписывают электронной подписью в день получения сведений о явке по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.
В день размещения повестки россиянин получит уведомление на "Госуслугах", что в случае неявки в военкомат в течение двадцати дней в его отношении применят временные ограничения, - передает РИА Новости.
Документ вносит поправки в закон, который направлен на создание единого реестра воинского учета.
Согласно этому документу, изменения также вносятся в закон “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ”. В связи с этим покидание территории России гражданином запрещается с момента размещения повестки в едином реестре воинского учета.
Уточняется, что запрет начнет действовать со дня направления призывнику повестки, в том числе по месту работы или учебы. Это решение будет принимать военный комиссариат.
Документ предусматривает запрет на выезд за рубеж с момента появления повестки в соответствующем реестре. Решение об отмене ограничений формируется в автоматическом режиме, его подписывают электронной подписью в день получения сведений о явке по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.
В день размещения повестки россиянин получит уведомление на "Госуслугах", что в случае неявки в военкомат в течение двадцати дней в его отношении применят временные ограничения, - передает РИА Новости.