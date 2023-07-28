У усманца нашли более 400 граммов пороха

Его оштрафовали на 30 000 рублей и приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Усманский районный суд вынес приговор 43-летнему мужчине за незаконное хранение взрывчатого вещества.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 10 марта этого года при проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на основании постановления суда дома у усманца были обнаружены две пластиковые и одна стеклянная банка с бездымным пироксилиновым порохом промышленного изготовления и пластиковая банка с дымным порохом промышленного изготовления.



Всего усманец хранил более 400 граммов пороха.



В результате суд признал мужчину виновным в незаконном хранении взрывчатого вещества и приговорил к четырём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 30 тысяч рублей.