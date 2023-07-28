Посетительницу пекарни обокрали за барной стойкой: женщина осталась без сумки и телефона

Уголовное дело в отношении 35-летнего обвиняемого в краже направлено в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего слесаря, обвиняемого в краже телефона из пекарни.



По версии следствия, 31 мая этого года около полудня мужчина в помещении магазина «Хлебница» на проспекте Мира взял со стула у барного стола женскую сумку с телефоном «Самсунг Гэлэкси A53» стоимостью 23 990 рублей и с похищенным скрылся.



Потерпевшая рассказала в ходе следствия, что приехала в Липецк на приём в больницу и по пути решила зайти в пекарню за гостинцами для внучки. Купив выпечку, женщина отошла от прилавка за барную стойку и стала упаковывать пирожки, а свою сумку поставила рядом.



Сложив выпечку в пакеты, женщина обнаружила пропажу сумки и телефона. Она тут же выбежала на улицу на крыльцо магазина, чтобы поймать вора, но его след уже простыл. Покупательница вернулась в магазин и попросила его сотрудницу вызвать полицию. Женщина сильно переживала и за сумку, и за дорогой телефон, купленный только 4 декабря 2022 года, но больше всего — за тетрадку со своими важными медицинскими показаниями, c которой она ехала в врачу.



Сумку полицейские практически сразу нашли неподалёку от места преступления — за магазином, недалеко от детского садика. Внутри не оказалось только сотового телефона. Вскоре установили и подозреваемого в краже.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.