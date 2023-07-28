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27 секунд назад

Россия списала африканским странам долгов на $23 млрд

#Африка #долги #экономика

Россия списала африканским странам долгов суммарно на 23 миллиарда долларов. Президент РФ сообщил, что Россия выделит около $90 млн африканским странам для развития.

Россия списала африканским странам долгов суммарно на 23 миллиарда долларов, - заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия-Африка".

В рамках сессии российский лидер также заявил, что стороны намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах - передает ТАСС.

"Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки", — заявил президент.

По словам Путина, Россия поставляет часть оружия и техники в Африку на безвозмездной основе в целях обеспечения безопасности. В ближайшее время страна продолжит поддержку беднейших регионов континента и выделит для их развития дополнительно 90 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Россия простила Сомали две задолженности, одну на 7,5 миллиона, а вторую более чем на 684 миллиона долларов. Оставшуюся часть страна будет возвращать по новому графику, отметил представитель африканской республики.

27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия - Африка, а также организованный в его рамках экономический форум. Первый раз подобные мероприятия проводились 22-24 октября 2019 года в Сочи. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках инициативы по облегчению долгового бремени африканских стран Россия списала задолженность на сумму, превышающую $20 млрд.

Долги большинства африканских государств сформировались во время их сотрудничества с СССР, когда страна выделяла им кредиты на различные нужды, в том числе для закупки вооружений. Большая часть задолженности приходилась на Алжир, Анголу, Ливию, Мозамбик и Эфиопию.
#Африка #долги #экономика

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