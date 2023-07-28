Происшествия
20 минут назад
На улице Олега Кошевого горели дом и надворная постройка
Пожарные смогли отстоять дом.
Днем 27 июля в Липецке на улице Олега Кошевого горел жилой дом и надворная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС оп Липецкой области.
Огонь успел повредить фронтон дома на площади пять квадратных метров, а постройка – полностью сгорела.
Утром 27 июня на улице 9 мая горела квартира одноэтажного дома: огонь повредил мебель на трех квадратных метрах и электропровода.
В селе Анино Грязинского района вчера горели тюк сена и гараж.
Огонь успел повредить фронтон дома на площади пять квадратных метров, а постройка – полностью сгорела.
Утром 27 июня на улице 9 мая горела квартира одноэтажного дома: огонь повредил мебель на трех квадратных метрах и электропровода.
В селе Анино Грязинского района вчера горели тюк сена и гараж.