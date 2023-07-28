На улице Олега Кошевого горели дом и надворная постройка

Пожарные смогли отстоять дом.



Днем 27 июля в Липецке на улице Олега Кошевого горел жилой дом и надворная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС оп Липецкой области.



Огонь успел повредить фронтон дома на площади пять квадратных метров, а постройка – полностью сгорела.



Утром 27 июня на улице 9 мая горела квартира одноэтажного дома: огонь повредил мебель на трех квадратных метрах и электропровода.



В селе Анино Грязинского района вчера горели тюк сена и гараж.

