В России
24 минуты назад
Импорт вин в РФ с января по июнь 2023 года вырос почти в 1,5 раза
Импорт вин в Россию с января по июнь 2023 года вырос почти в полтора раза.
Импорт вин за январь-июнь 2023 года вырос в натуральном выражении на 57% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - с 133,83 млн литров до 210,26 млн литров, - говорится в таможенных данных.
Нарастили поставки практически все страны, в том числе и недружественные, - пишет "Российская газета".
Лидерство остается за Италией, которая ввезла в Россию 59,83 млн литров (плюс 45% к первому полугодию прошлого года). Второе место - у Испании, которая поставила 33,37 млн литров (плюс 52%). Но за счет более активного роста поставок со стороны других стран совокупная доля итальянских и испанских вин в общем объеме импорта немного снизилась: если раньше на российском рынке их была почти половина, теперь чуть более 44%. Третье место закрепилось за Грузией с объемом отгрузок 30,82 млн литров (плюс 51%). Существенно выросли поставки вина в Россию (плюс 65%) из Франции, которая находится на четвертом месте (20,07 млн литров). А Португалия оттеснила Чили с пятого места: 16,64 млн литров (плюс 134%) и 9,69 млн литров (плюс 35%) соответственно.
Возвращает свои позиции Абхазия - после значительного снижения в прошлом году (на 27%) по результатам первого полугодия страна экспортировала в Россию 8,93 млн литров (плюс 207%). Теперь Абхазия обгоняет по объему поставок Германию и ЮАР. Хотя Германия тоже существенно увеличила отгрузки вин в Россию (плюс 103%) - до 6,85 млн литров. Поставки вин из ЮАР выросли на 46% до 5,74 млн литров.
А азербайджанских вин теперь в России продается больше, чем молдавских, - 1,4 млн литров (плюс 310%) против 1,34 млн литров (плюс 41%). Узбекских вин больше, чем болгарских - почти 850 тыс. литров (плюс 117%) против 342 тыс. литров (минус 21%).
Ожидаемо упал импорт только из США и Австралии - до 527 тыс. литров (минус 58%) и 963 тыс. литров (минус 20%) соответственно.
Вместе с тем, небольшой прирост (плюс 16% до 2,23 млн литров) наблюдается у вин из Новой Зеландии, которая в прошлом году снижала поставки в Россию.
Ранее эксперты рынка говорили, что к концу 2022 года в России сложился рекордный переходящий остаток вина - около 160 млн литров. С одной стороны, выросло свое производство. С другой - вопреки опасениям, импорт не сократился, а увеличился. Рынок оказался затоварен вином.
Ранее Россия резко увеличила ввозные пошлины на вино из недружественных стран — налог вырастет с 12,5% до 20%. Повышенный сбор коснется продукции стоимостью не менее 1,5 доллара за литр.
Нарастили поставки практически все страны, в том числе и недружественные, - пишет "Российская газета".
Лидерство остается за Италией, которая ввезла в Россию 59,83 млн литров (плюс 45% к первому полугодию прошлого года). Второе место - у Испании, которая поставила 33,37 млн литров (плюс 52%). Но за счет более активного роста поставок со стороны других стран совокупная доля итальянских и испанских вин в общем объеме импорта немного снизилась: если раньше на российском рынке их была почти половина, теперь чуть более 44%. Третье место закрепилось за Грузией с объемом отгрузок 30,82 млн литров (плюс 51%). Существенно выросли поставки вина в Россию (плюс 65%) из Франции, которая находится на четвертом месте (20,07 млн литров). А Португалия оттеснила Чили с пятого места: 16,64 млн литров (плюс 134%) и 9,69 млн литров (плюс 35%) соответственно.
Возвращает свои позиции Абхазия - после значительного снижения в прошлом году (на 27%) по результатам первого полугодия страна экспортировала в Россию 8,93 млн литров (плюс 207%). Теперь Абхазия обгоняет по объему поставок Германию и ЮАР. Хотя Германия тоже существенно увеличила отгрузки вин в Россию (плюс 103%) - до 6,85 млн литров. Поставки вин из ЮАР выросли на 46% до 5,74 млн литров.
А азербайджанских вин теперь в России продается больше, чем молдавских, - 1,4 млн литров (плюс 310%) против 1,34 млн литров (плюс 41%). Узбекских вин больше, чем болгарских - почти 850 тыс. литров (плюс 117%) против 342 тыс. литров (минус 21%).
Ожидаемо упал импорт только из США и Австралии - до 527 тыс. литров (минус 58%) и 963 тыс. литров (минус 20%) соответственно.
Вместе с тем, небольшой прирост (плюс 16% до 2,23 млн литров) наблюдается у вин из Новой Зеландии, которая в прошлом году снижала поставки в Россию.
Ранее эксперты рынка говорили, что к концу 2022 года в России сложился рекордный переходящий остаток вина - около 160 млн литров. С одной стороны, выросло свое производство. С другой - вопреки опасениям, импорт не сократился, а увеличился. Рынок оказался затоварен вином.
Ранее Россия резко увеличила ввозные пошлины на вино из недружественных стран — налог вырастет с 12,5% до 20%. Повышенный сбор коснется продукции стоимостью не менее 1,5 доллара за литр.