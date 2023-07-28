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В Госдуме предлагают лишать свободы на 4 года за мелкие взятки

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#взятки #наказание

Речь идет о суммах, которые не превышают 10 тысяч рублей.

В Государственную Думу внесли законопроект о лишении свободы за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей, - сообщил глава комиссии нижней палаты парламента Василий Пискарев.

"Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, будет грозить от трех до четырех лет лишения свободы", — написал Пискарев в своем telegram-канале.

По его словам, если человек был пойман за преступлением, то по тексту проекта закона предполагается конфискация имущества. Законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы.

Законопроект призван снизить число коррупционных преступлений. По информации Пискарева, некоторые лица практикуют коррупционный сбор денег в маленьких количествах. Из-за этого общие суммы могут быть сопоставимы с крупными взятками. Глава комиссии нижней палаты парламента отметил, что в 2021 году доля мелких взяток составила пятую часть всех коррупционных преступлений.

В действующем уголовном законодательстве при минимальной взятке в размере от 15 до 30 тысяч рублей предусмотрен либо штраф, кратный размеру взятки, как основное наказание, либо лишение свободы сроком до двух лет. Помимо этого, предусмотрено дополнительное к лишению свободы наказание в виде денежного взыскания, - пишет Lenta.ru.
28
#взятки #наказание

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