44 минуты назад
В Подмосковье был сбит украинский беспилотник
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник, пытавшийся атаковать объекты в Московской области.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что Средствами ПВО БПЛА был уничтожен.
Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", - подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.