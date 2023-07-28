В России

44 минуты назад

В Подмосковье был сбит украинский беспилотник

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#беспилотники #атака
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Средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник, пытавшийся атаковать объекты в Московской области.

Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в Подмосковье, - заявили в Минобороны России.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что Средствами ПВО БПЛА был уничтожен.

Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", - подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.
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#беспилотники #атака
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