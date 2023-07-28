Новая прима российского велоспорта родом из Липецка?

За несколько дней Дарья Бунеева дважды выиграла Кубок России.

Дарья Бунеева из Липецка вновь подтвердила репутацию восходящей «звёздочки» российского велоспорта. 21-летняя землячка стала победительницей Кубка России на шоссе, который проходил в Уфе.

Успех принесла индивидуальная гонка на 14,3 км. Дарья промчалась по дистанции, словно молния, затратив на неё 18 минут 44,3 секунды. Преимущество над соперницами было столь колоссальным, что ближайшая преследовательница Елизавета Ошуркова из Адыгеи финишировала почти на минуту (!) позже - 19.37,6. Замкнула «тройку» Ксения Цымбалюк из Удмуртии - 19.46,4.



Бунеева (в центре) выиграла Кубок России



А несколькими днями ранее Бунеева выиграла и многодневную гонку на Кубок России, которая прошла в Ижевске. Липчанка смогла выиграть все три этапа, ее превосходство над взявшей «серебро» Мариной Уваровой из Самары составило 21 очко. В Ижевске Дарья стала победительницей как в индивидуальной, так и в групповой гонке.

Бунеева - воспитанница липецкой спортшколы № 7. Но несколько лет назад она перебралась в Иркутск к сильному тренеру Игорю Грицких. На соревнованиях представляет два региона.



Даша и её тренер

Фото vk.com из архива Дарьи Бунеевой

