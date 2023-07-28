Сегодня в Липецке: выставка Церетелли, пляжный Кубок России и «Мустанг» из кино в продаже

Рассказываем всё необходимое про наступившую пятницу.

Жара опять схлестнётся с грозой

Погода нынешним летом причудлива до невозможности. Словно лето так и не закончило выяснить отношения с весной. Сегодня на улице вновь жара – 29-31 градус, но при этом днём липчан вновь будут поливать дожди, а в воздухе время от времени разорвутся грозы.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду в домах на улицах Ангарской, 1/1,1а,1б,1в,3а; Базарной, 1а,1б,1в,3а,3б,3в, а также в частном секторе улицы Почтовой и переулке Сырском.







А вот жителям района Тракторного отключение воды предстоит пережить с 10:00 и до окончания работ. Это коснётся улиц 3 Сентября, 14, 16а, 5, 26; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградской, 35; 35а, 35б, 35г вл.5; Герцена, 15; Никитина, 14, 16; Флерова, 1, 15; Чехова, 2а, 10, 8, а также частного сектор на улицах 3 Сентября, Воронежской, Чехова.

Отключения света

Свет начнут отключать в 9:00 и обещают восстановить электроснабжение к 16:00 на улицах 40 лет Октября, 29а, 33в; Артёма, 3, 13; Грушевской, 37а; Дружбы, 9, 10 - 40; Ореховой, 1, 9, 22, 16, 22, 140, 162; Римского-Корсакова, 4а; Северной, 47, 48, 49, 50, 51, 52; Ферросплавной, 1, 2, 4, 8, 9 - 12, 21а; проспекта Мира, 35а; переулка Жасминового, 14.







Полностью обесточат улицы Малиновую, Ореховую, Папанина.

Пробки

В пятницу хоть не выезжай из дома. Количество машин на дорогах Липецка увеличивается кратно, а вместе с ними растут и заторы. Единственный выход – уповать на знание города и на «Яндекс-пробки» и аналогичные приложения. Заглядывать в них перед выездом обязательно, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Иначе проведёте день в пробках.

Выставка Церетелли (16+)

Главное культурное событие дня. Да и всей недели – открытие в Доме Мастера (ул. Ленина, 2) выставки «Радость жизни» современного классика, президента российской Академии художеств Зураба Церетелли.

Первая выставка народного художника России в Липецке была открыта в 2005 году. Тогда она произвела эффект разорвавшейся бомбы – человек, не сходивший с экранов телевизору вдруг лично приехал в провинцию и привёз свои работы. С тех пор было ещё несколько «гастролей» скульптора и каждая становилась событием.



Архив. 2005 год. Зураб Церетелли в Липецке.



Батоно Зурабу в этом году исполнилось 89 лет, по нашей информации, приезжать на открытие лично он на этот раз не планируем. Зато прибудут 24 его картины, выполненные в технике объемной эмали и 11 скульптур из серии «Горожане».

Липчане увидят композиции с цветами из серии «Я садовником родился», подборку «Подсолнухи», яркие образы в эмалях «Мира и Маруся», работы из серия «И художник, и спортсмен», «Чарли Чаплин» и т.д. Воспоминаниям о жителях родного города Тбилиси посвящены эмальерные картины «Старый Тифлисъ», «Скрипач с птичкой», «Молитва» и скульптурная серия «Горожане».

Молодому поколению расскажем, что Церетелли – это своего рода рок-звезда в скульптуре. Он был главным художником Олимпиады-1980 в Москве, возглавлял создение мемориального комплекса на Поклонной горе к 50-летию победы в Великой Отечественной, руководил воссозданием храма Христа Спасителя в Москве и т.д. Его монументальные скульптуры стоят в столице России и крупнейших городах мира. В том числе памятник Петру I в Москве (высота монумента 98 метров), «Рождение нового человека» в Севилье, «Слеза скорби» в США памяти жертв трагедии 11 сентября; Георгий Победоносец на 30-метровой стеле в Тбилиси и многие дрегие.

Выставка будет работать до 10 сентября. Музей ждёт посетителей со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00.

Прошлое и настоящее (16+)

Провести вечер пятницы можно по-разному – на концерте, гуляниях в парке, в кафе с друзьями или дома в семейном кругу. А можно – расширить свой кругозор, прослушав очень умную лекцию. Такую, как предлагает сегодня культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).



Екатерина II переписывалась с французскими просветителями и сама оставила "Записки" о своём царствовании



Липчанин Юрий Вихрев расскажет землякам об особенностях политической мысли России XVIII века. Это, напомним, столетие Петра I, дворцовых переворотов и тридцать лет царствования немецкой принцессы Софьи-Августа-Фредерики, вошедшей в историю России, как Екатерина II Великая. Автор обещает раскрыть, какие идеи витали в российском обществе в то знаковое время и как политическая философия далёкой эпохи влияет на нас, современных людей. Желающие могут приходить к 18:33, за вход приготовить любую бумажную купюру.

«Играй, гармонь!» (6+)

В Липецке уже чувствуется дыхание выходных, начинаются гулянья в парках под открытым небом.







В 17:00 в парковой зоне «Сокол» начнётся полюбившийся проект «Играй, гармонь!». Для гостей парка прозвучат самые известные и задорные песни. Собравшиеся гости, как и всегда, смогут подпевать под народный инструмент и сами исполнить любимые частушки и напевы.

Ты в «Сказку» попал? (0+)

В 17:00 детский парк «Сказка» приглашает юных посетителей и их родителей провести пятничный вечер вместе. Для них подготовлена семейная анимационная программа «В гостях у Сказки» с аниматорами и ростовыми куклами, которые проведут активные детские игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Отдыхающие смогут принять участие в музыкальных испытаниях и викторинах.







Кубок России (12+)

Липецку в этом году выпала честь принимать игры Кубка России по пляжному волейболу. Матчи пройдут на Зелёном острове. Торжественное открытие состоится сегодня в 10:50, первые матчи начнутся в 12:00.





Участвуют мужчины и женщины в категориях 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+. Сегодня пройдёт предварительные поединки. Решающие игры состоятся в субботу с 15:00 и воскресенье с 9:00.







Пляжный волейбол – олимпийский вид спорта. В соревнования принимают участие команды, состоящие из двух спортсменов.

Авто из фильма «Угнать за 60 секунд»

Впереди выходные – время подводить итоги и задумываться о будущем, например – о покупке автомобиля. Такого, чтобы «только у меня, и у Майкла Джексона», а лучше – «только у меня». Если вам позволят финансы, предлагаем отличный вариант с «Авито» - Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1968 года выпуска.



Фото Авито



Классический американский дизайн машин. Модель появилась благодаря автогонщику Кэроллу Шелби, выигравшему гонку 24 часа Ле-Мана 1959-го года. Его ателье Shelby American занималось модификацией автомобиля в 1965 году. Свое необычное имя «Элеонор» модель получила потому, что она отлично известна не только автолюбителям. Но и киноманам: именно такая «тачка» появляется в фильме «Угнать за 60 секунд». А герои фильма, как вы помните, называли авто женскими именами для дополнительной секретности.

Стоит всего ничего 24 150 000 рублей. Думаем, при торге 150 тысяч скинут. Напишите в комментариях, сколько вам потребуется работать, чтобы накопить на такой автомобиль?

Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Но даже в пятницу и на выходных категорически не рекомендуется забывать о новостях. Чаще заходите на GOROD48 – с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.