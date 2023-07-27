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Россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля

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#валюта
Россияне стали активно избавляться от валюты, выяснили «Известия». В 2023 году доллары и евро продают чаще, чем в 2022-м, сообщили в крупнейших банках. По итогам первого полугодия 2023-го общее число продаж долларов в офлайне оказалось на 17% выше, чем их приобретения, сообщили в банке «Русский Стандарт».

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же», — рассказали в крымском РНКБ.

Тенденцию также подтвердили в УБРиР. В «Цифра банке» завили о том, что объем продаж валюты увеличился на 20%.

На рынке пояснили, что тенденция связана с динамикой курса рубля. Люди реагируют на ситуацию на рынке и стремятся воспользоваться ростом курса, чтобы более выгодно продать «американца» и «европейца», пояснили в ПСБ.

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#валюта

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