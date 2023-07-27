Происшествия
33 минуты назад
На площади Победы столкнулись джип и автобус
2 331
В аварии никто не пострадал
На выезде с улицы Советской на площадь Победы столкнулись внедорожник «Тойота» и пассажирский автобус «Волгобас» 30-го маршрута.
— Я ехал по своей полосе, еле-еле, смотрю этот... Я что, резко тормозить буду? Чтобы у меня все пассажиры попадали? Столкнулись! Я и так еле ехал. Куда он пёрся? — Эмоционально описал обстоятельства аварии водитель автобуса.
В аварии никто не пострадал.
— Я ехал по своей полосе, еле-еле, смотрю этот... Я что, резко тормозить буду? Чтобы у меня все пассажиры попадали? Столкнулись! Я и так еле ехал. Куда он пёрся? — Эмоционально описал обстоятельства аварии водитель автобуса.
В аварии никто не пострадал.
2 331
Автобус прав
Правильно