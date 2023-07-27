Происшествия

33 минуты назад

На площади Победы столкнулись джип и автобус

2 331
На площади Победы столкнулись джип и автобус

В аварии никто не пострадал

На выезде с улицы Советской на площадь Победы столкнулись внедорожник «Тойота» и пассажирский автобус «Волгобас» 30-го маршрута.

— Я ехал по своей полосе, еле-еле, смотрю этот... Я что, резко тормозить буду? Чтобы у меня все пассажиры попадали? Столкнулись! Я и так еле ехал. Куда он пёрся? — Эмоционально описал обстоятельства аварии водитель автобуса.

В аварии никто не пострадал.
2 331

Комментарии (2)

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Автобус прав

17 минут назад
Прежде всего важнее безопасность пассажиров. А водитель веедорожника явно не смотрел по зеркалам или просто забил на правила. Результат ДТП и потеря собственного времени, а нужно было всего секунду чтобы пропустить автобус
ответить

Правильно

24 минуты назад
Нечего тормозить,если сам тормоз.Как заботится о пассажирах,а как детей в мороз выгонять,так это норма.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Общество

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