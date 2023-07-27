На площади Победы столкнулись джип и автобус

В аварии никто не пострадал

На выезде с улицы Советской на площадь Победы столкнулись внедорожник «Тойота» и пассажирский автобус «Волгобас» 30-го маршрута.



— Я ехал по своей полосе, еле-еле, смотрю этот... Я что, резко тормозить буду? Чтобы у меня все пассажиры попадали? Столкнулись! Я и так еле ехал. Куда он пёрся? — Эмоционально описал обстоятельства аварии водитель автобуса.



В аварии никто не пострадал.