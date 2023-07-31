Бизнес

2 минуты назад

Липецкое мороженое стало лауреатом премии в области здорового питания

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Липецкое мороженое стало лауреатом премии в области здорового питания

Липецкий хладокомбинат стал лауреатом престижной Всероссийской премии «Здоровое питание-2023». Предприятие признано лучшей компанией производителем в номинации «Мороженое».

В столичном фудмолле «Депо. Москва» объявлены победители ежегодной XI премии «Здоровое питание» среди компаний, которые выпускают не только вкусные, но и полезные продукты, оказывающие положительный эффект на здоровье людей, являются натуральными и способствуют здоровому образу жизни. 

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Представленную продукцию могли продегустировать более 23 тысяч гостей премии.

В течение целого дня проходил фестиваль «Вкус лета», где гости перемещались от стендов одних производителей к другим, пробовали вкусную и здоровую пищу, а также посещали различные точки активности. Для собравшихся были подготовлены танцевальные номера, спортивные тренировки, мастер-классы и выступления экспертов в области здорового питания. На главной сцене фудмолла лучшие шеф-повара делились секретами приготовления полезных блюд, которые каждый может повторить у себя дома. Не остался забытым никто: в детской зоне самые маленькие посетители играли в настольные игры и учились делать вкусное печенье, участники постарше принимали участие в 40 розыгрышах ценных кулинарных призов, могли отправиться в гастрономическое путешествие, а все жалеющие могли насладиться потрясающим вкусом мороженого.

По достоинству оценило продукцию липчан и жюри премии, изучив состав, технологии, да и просто попробовав на вкус.

- Все больше людей интересуется здоровым питанием, получая подтверждения того, как это влияет на жизнь человека. Будущее именно за здоровой пищей, - произнесли со сцены, награждая лучшие компании России, которые производят именно здоровую продукцию.

К слову, хладокомбинат не впервые становится лауреатом премии «Здоровое питание», такого успеха наши производители уже добивались в 2018 и 2020 году и вот теперь получили новое признание. Все это говорит о стабильной работе предприятия, о стремлении становиться всё лучше и лучше, о главной заботе – здоровье своих потребителей.

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Как уверяют липецкие производители, награда стала не только признанием заслуг, но и стимулом для дальнейшей работы, высокая оценка профессионального жюри - результат кропотливой работы технологов, специалистов отдела качества и всего коллектива предприятия!

 

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