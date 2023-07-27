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С августа в Крыму закроют доступ гражданских лиц на Арабатскую косу
Уточняется, что попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб, а также граждане, выполняющие работы оборонного значения и по ликвидации ЧС.
"С 20:00 мск 31 июля 2023 года в соответствии с решением оперативного штаба Республики Крым под председательством главы Республики Крым Аксенова С. В. пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен", - отметила пресс-служба.
Уточняется, что такие меры вводятся до особого распоряжения. Они необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории республики, - передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что запрет не касается сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову. Также доступ будет открыт для граждан, которые ведут работы оборонного значения и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.