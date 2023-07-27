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В Саратовской области выявили всплеск заболеваний энтеровирусами
В Саратовской области отмечается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией.
Саратов и Энгельсский район стали лидерами в регионе по числу заболевших энтеровирусной инфекцией – 21% и 65,4% от числа всех зарегистрированных случаев соответственно.
"Летний грипп" всегда активизируется в жару, а особенно с наступлением купального сезона, - отметили в Роспотребнадзоре.
Но в Саратовской области оказались не готовы к этому. Так, в Энгельсском районе, чтобы снизить рост заболеваемости, в детсадах и лагерях запретили проводить массовые мероприятия, отменили "водные процедуры" в бассейнах, - пишет "МК Саратов".
"По сравнению с 2022 годом, этот год не выбивается из средних многолетних значений. Однако, по сравнению с прошлыми июлями, у нас будет превышение, так как он дает резкий рост заболевания", - рассказала на брифинге замглавы управления Роспотребназора Надежда Матвеева.
По ее словам, подъем заболевания, исходя из таких показателей, может продолжиться и в августе.
Также чиновница добавила, что 52 случая менингита зарегистрировали в Энгельсском районе.
Энтеровирус распространён повсеместно и он очень устойчив во внешней среде. К тому же, от него нет прививки. В Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора пояснили, что "источник инфекции – всегда только человек: больной или носитель возбудителя". Подцепить же её просто, ведь места обитания энтеровирусов – сточные воды, плавательные бассейны, открытые водоёмы, поверхности бытовых предметов, продукты питания (молоко, фрукты, овощи).
Самая опасная форма энтеровирусной инфекции – серозный вирусный менингит. Распознать болезнь можно по следующим симптомам: сильная головная боль, внезапные приступы рвоты, светобоязнь, необычная заторможенность или возбуждение, судороги. При этом, отмечают эксперты Центра гигиенического образования, осложнения встречаются редко, а течение энтеровирусной инфекции чаще благоприятное.
Чтобы не заболеть, специалисты Роспотребнадзора всё же рекомендуют вспомнить про защитные маски, чаще мыть руки с мылом, пить только бутилированную или кипячёную воду, избегать контактов с больными людьми и теми, у кого присутствуют признаки инфекционного заболевания, защищать пищу от мух и других насекомых, купаться в строго отведённых местах (а то и вовсе повременить с таким видом досуга).
"Летний грипп" всегда активизируется в жару, а особенно с наступлением купального сезона, - отметили в Роспотребнадзоре.
Но в Саратовской области оказались не готовы к этому. Так, в Энгельсском районе, чтобы снизить рост заболеваемости, в детсадах и лагерях запретили проводить массовые мероприятия, отменили "водные процедуры" в бассейнах, - пишет "МК Саратов".
"По сравнению с 2022 годом, этот год не выбивается из средних многолетних значений. Однако, по сравнению с прошлыми июлями, у нас будет превышение, так как он дает резкий рост заболевания", - рассказала на брифинге замглавы управления Роспотребназора Надежда Матвеева.
По ее словам, подъем заболевания, исходя из таких показателей, может продолжиться и в августе.
Также чиновница добавила, что 52 случая менингита зарегистрировали в Энгельсском районе.
Энтеровирус распространён повсеместно и он очень устойчив во внешней среде. К тому же, от него нет прививки. В Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора пояснили, что "источник инфекции – всегда только человек: больной или носитель возбудителя". Подцепить же её просто, ведь места обитания энтеровирусов – сточные воды, плавательные бассейны, открытые водоёмы, поверхности бытовых предметов, продукты питания (молоко, фрукты, овощи).
Самая опасная форма энтеровирусной инфекции – серозный вирусный менингит. Распознать болезнь можно по следующим симптомам: сильная головная боль, внезапные приступы рвоты, светобоязнь, необычная заторможенность или возбуждение, судороги. При этом, отмечают эксперты Центра гигиенического образования, осложнения встречаются редко, а течение энтеровирусной инфекции чаще благоприятное.
Чтобы не заболеть, специалисты Роспотребнадзора всё же рекомендуют вспомнить про защитные маски, чаще мыть руки с мылом, пить только бутилированную или кипячёную воду, избегать контактов с больными людьми и теми, у кого присутствуют признаки инфекционного заболевания, защищать пищу от мух и других насекомых, купаться в строго отведённых местах (а то и вовсе повременить с таким видом досуга).