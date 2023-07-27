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сегодня, 13:53
Президент РФ заявил о начале бесплатных поставок зерна РФ в Африку через 3-4 месяца
В ближайшие три-четыре месяца Россия будет готова предоставить некоторым странам Африки по 25-50 тыс. т зерна.
Страны Африки попросили облегчить доставку как российского, так и украинского зерна на континент, - заявил президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.
"Украинский кризис оказывает серьезное влияние на ситуацию, поэтому разрешение этого кризиса позволит спасти большое количество жизней людей, которые зависят от поставок продовольствия. Наш континент в настоящее время испытывает серьезное воздействие цен на продовольствие. Поэтому мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны", - отметил он.
Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, - заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", - отметил президент в ходе пленарного заседания форума "Россия - Африка".
Участники форума встретили предложение российского лидера аплодисментами, - передает РИА Новости.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
"Украинский кризис оказывает серьезное влияние на ситуацию, поэтому разрешение этого кризиса позволит спасти большое количество жизней людей, которые зависят от поставок продовольствия. Наш континент в настоящее время испытывает серьезное воздействие цен на продовольствие. Поэтому мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны", - отметил он.
Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, - заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", - отметил президент в ходе пленарного заседания форума "Россия - Африка".
Участники форума встретили предложение российского лидера аплодисментами, - передает РИА Новости.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.