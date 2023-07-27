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42 минуты назад

На Алтае 6 человек погибли в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8

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#жесткая посадка #вертолет

В Республике Алтай совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8.

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту потерпел крушение в Республике Алтай, задев линию электропередачи, погибли шесть человек.

"В селе Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку воздушное судно упало и загорелось. По предварительной версии, вертолет задел электрические провода. По предварительным данным, на борту находились 13 человек, шесть из которых погибли", - сообщает МЧС по региону.

Позже ведомство сообщило, что пожар удалось ликвидировать.

Уточняется, что вертолет Ми-8 принадлежал авиакомпании "Алтай авиа".

Отмечается, что три человека находятся в тяжелом состоянии. "Восемь человек пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, 90% ожога [тела]", - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных кругах.

По данным авиационных служб, на борту находились туристы. Как уточнили в Росавиации, полет выполнялся для перевозки экскурсионной группы.

По информации регионального центра Единой системы организации воздушного движения, ЧП произошло 200 км южнее Горно-Алтайска. По данным Росавиации, на борту - 3 члена экипажа и 13 пассажиров.

По данным медиков, трое членов экипажа не пострадали. Как сообщили в администрации Усть-Коксинского района, 10 человек получили травмы различной степени тяжести. "Знаем, что три пилота было, есть жертвы, 10 пострадавших разной степени [тяжести]", - заявили в администрации.
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#жесткая посадка #вертолет

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