За мусор и отсутствие света в подвале управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей

В доме №10 по Осеннему проезду выявили массу нарушений.

Госжилинспекция проверила работу управляющей компании «Зевс», которая обслуживает дом №10 по Осеннему проезду, и выявила массу нарушений.



В подвале не было освещения, а на полу обнаружили строительный и бытовой мусор. Также в доме частично отсутствовали рамы оконных блоков.



В отношении управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением мирового судьи ООО УК «Зевс» оштрафовано на 125 тысяч рублей.