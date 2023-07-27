Общество
сегодня, 11:24
За мусор и отсутствие света в подвале управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей
В доме №10 по Осеннему проезду выявили массу нарушений.
Госжилинспекция проверила работу управляющей компании «Зевс», которая обслуживает дом №10 по Осеннему проезду, и выявила массу нарушений.
В подвале не было освещения, а на полу обнаружили строительный и бытовой мусор. Также в доме частично отсутствовали рамы оконных блоков.
В отношении управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением мирового судьи ООО УК «Зевс» оштрафовано на 125 тысяч рублей.
В подвале не было освещения, а на полу обнаружили строительный и бытовой мусор. Также в доме частично отсутствовали рамы оконных блоков.
В отношении управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением мирового судьи ООО УК «Зевс» оштрафовано на 125 тысяч рублей.
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