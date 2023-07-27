Общество

сегодня, 11:24

За мусор и отсутствие света в подвале управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей

6 301
#ЖКХ
За мусор и отсутствие света в подвале управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей

В доме №10 по Осеннему проезду выявили массу нарушений.

Госжилинспекция проверила работу управляющей компании «Зевс», которая обслуживает дом №10 по Осеннему проезду, и выявила массу нарушений.

В подвале не было освещения, а на полу обнаружили строительный и бытовой мусор. Также в доме частично отсутствовали рамы оконных блоков.

В отношении управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением мирового судьи ООО УК «Зевс» оштрафовано на 125 тысяч рублей.
6 301
#ЖКХ

Комментарии (6)

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Гостья1

9 минут назад
Когда управляющие компании будут обслуживать многоквартирные дома сами а не посредники-тогда и будут смотреть за всеми коммуникациями. А сидя в кабинетах и надеясь на посредников и оплачивая им нашими деньгами им на наши нужды и копеек не хватит. Штат то содержать надо и аренду посредникам . Пора пересматривать работу УК и чаще выходить на проверки.
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Светлана

12 минут назад
Пусть проверять подвалы на проспект Мира 2, там даже в подъезд не возможно зайти вонь стоит
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Эврика!

20 минут назад
Знаю, как ликвидировать дефицит областного бюджета за 1 день - 1 массированный рейд чиновников по подвалам. Не благодарите.
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Елена

23 минуты назад
Такая же ситуация по площади мира 3, плюс течь канализации
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ищущий истину

23 минуты назад
Да ! Укашки стали не выносимыми...
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строитель

37 минут назад
И очень правильно...
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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