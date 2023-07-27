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Сумма сделки по продаже активов Volkswagen в России составила €125 млн
С ноября 2007 года Volkswagen производил автомобили в Калужской области. Концерн 18 мая завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера "Авилон" — "Арт-Финансу".
Соответствующее подтверждение опубликовано в отчетности компании за I полугодие 2023 года. Как уточняет VW, продажа "Арт-Финансу" долей в российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус", включая подконтрольные ему местные компании (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование") была завершена 18 мая.
Ранее стоимость сделки сторонами не называлась. Однако источник на рынке, знакомый с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщал "Интерфаксу", что сделка с активами VW была согласована 17 апреля по цене до 125 млн евро. Таким образом, на день согласования ее цена превышала 11 млрд руб.
ООО "Арт-Финанс" зарегистрировано в Москве в середине февраля. Владельцем 100% его долей является президент группы "Авилон" Андрей Павлович.
Бывшее российское представительство Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") в июне было переименовано в AGR Automotive Group (ООО "АГР") в рамках ребрендинга. Компания продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей.
Завод Volkswagen, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность 225 тыс. машин в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Расположенный там же завод бензиновых двигателей имеет мощность 150 тыс. единиц в год.
До марта прошлого года компания также вела контрактную сборку моделей Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos на площадке Горьковского автозавода. Соглашение о контрактной сборке стороны расторгли в августе 2022 года: VW выплатил российскому партнеру 4 млрд руб., на "ГАЗе" заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся мощностей.
Как отмечается в отчетности VW, в конце 2022 года автоконцерн Porsche AG заключил соглашение с независимым инвестором о продаже российских "дочек" - ООО "Порше Руссланд" и ООО "Порше Центр Москва", а также ООО "Порше Финансовые услуги Руссланд". С этим инвестором был также согласован опцион на обратный выкуп, который может быть реализован не ранее, чем через пять и не позднее, чем через десять лет после продажи. На конец года по этим компаниям был признан убыток от обесценения в размере 25 млн евро.
VW также сообщает, что в конце 2022 года было принято решение о продаже принадлежащих ему компаний в финансовой сфере. В частности, ООО "Фольксваген Банк Рус", ООО "Фольксваген Груп Финанс" и ООО "Фольксваген Финансовые Услуги Рус". VW ожидает выбытия этих компаний из периметра группы во второй половине 2023 года.