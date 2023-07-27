В России
42 минуты назад
ФСБ нашла следы взрывчатки на шедшем за зерном в РФ судне
Ещё одно судно, которое могло использоваться для провоза взрывчатки на Украину, выявила ФСБ.
Сотрудники ФСБ 26 июля снова обнаружили следы взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону для отгрузки зерна. В прошлый раз о следах взрывчатого вещества на борту сухогруза, который должен был пройти через Керченский пролив, спецслужба сообщила 24 июля.
Суда, идущие через Керченский пролив, ФСБ проверяет в целях предотвращения террористических и диверсионных акций.
"26 июля в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза "ВМО RIVER", следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил. Установлено, что в июне и июле судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)", - говорится в сообщении ФСБ.
В пресс-службе ведомства уточнили, что было принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.
В июле Россия отказалась продлевать соглашение о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка также предусматривала снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Москва утверждала, что причиной выхода из сделки стало невыполнение ее условий. Тем не менее Киев, Анкара и Запад не оставляют намерений возобновить транспортировку украинской сельхозпродукции, - пишет "Ъ".
Суда, идущие через Керченский пролив, ФСБ проверяет в целях предотвращения террористических и диверсионных акций.
"26 июля в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза "ВМО RIVER", следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил. Установлено, что в июне и июле судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)", - говорится в сообщении ФСБ.
В пресс-службе ведомства уточнили, что было принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.
В июле Россия отказалась продлевать соглашение о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка также предусматривала снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Москва утверждала, что причиной выхода из сделки стало невыполнение ее условий. Тем не менее Киев, Анкара и Запад не оставляют намерений возобновить транспортировку украинской сельхозпродукции, - пишет "Ъ".