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42 минуты назад

ФСБ нашла следы взрывчатки на шедшем за зерном в РФ судне

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#взрывчатка #судно #зерно

Ещё одно судно, которое могло использоваться для провоза взрывчатки на Украину, выявила ФСБ.

Сотрудники ФСБ 26 июля снова обнаружили следы взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону для отгрузки зерна. В прошлый раз о следах взрывчатого вещества на борту сухогруза, который должен был пройти через Керченский пролив, спецслужба сообщила 24 июля.

Суда, идущие через Керченский пролив, ФСБ проверяет в целях предотвращения террористических и диверсионных акций.

"26 июля в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза "ВМО RIVER", следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил. Установлено, что в июне и июле судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)", - говорится в сообщении ФСБ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что было принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.

В июле Россия отказалась продлевать соглашение о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка также предусматривала снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Москва утверждала, что причиной выхода из сделки стало невыполнение ее условий. Тем не менее Киев, Анкара и Запад не оставляют намерений возобновить транспортировку украинской сельхозпродукции, - пишет "Ъ".
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#взрывчатка #судно #зерно

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