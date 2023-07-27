Здоровье

18 минут назад

Заболеваемость ОРВИ в Липецке за неделю выросла на 28%

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#ОРВИ #коронавирус
Заболеваемость ОРВИ в Липецке за неделю выросла на 28%

По области заболеваемость выросла на 20%.

В Липецке и области выросла заболеваемость ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе в регионе было зарегистрировано 25 случаев коронавируса и 2 908 случаев ОРВИ. Случаев гриппа не выявляли, а вот заболеваемость ОРВИ оказалась на 20% выше уровня предыдущей недели. Среди заболевших 56% составляют дети в возрасте до 14 лет.

В Липецке было зарегистрировано 2011 случаев ОРВИ, что составляет 69% от всех случаев по области.

В Липецке заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 28%. Среди заболевших также преобладает дети – на них приходится 53% всех случаев.

По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, в структуре заболеваемости сейчас доминируют вирусы парагриппа – 40%, 28% проб представлены риновирусами, 16% – сочетанными формами, по 8% аденовирусами и бокавирусами.
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#ОРВИ #коронавирус

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