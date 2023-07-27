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«Известия» сообщают о предложении Госдумы обязать заводчиков животных платить налоги

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#животные #налоги #заводчики

Поправки в закон об ответственном обращении с животными подготовил комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые обяжут заводчиков регистрироваться, вакцинировать продаваемых животных, а также платить с налоги со своей деятельности, - пишут "Известия" со ссылкой на документ.

Деятельность по коммерческому разведению питомцев предлагают вписать в закон "Об ответственном обращении с животными". Такие поправки подготовили в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В нижней палате парламента сообщили, что инициативу поддержало Минприроды. Эксперты считают, что правовое регулирование рынка животных необходимо, однако на практике реализовать это непросто, особенно в части уплаты налогов.

Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что законопроектом планируется решить проблему так называемых "черных заводчиков".

"То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев", - сообщил газете Бурматов, отметив, что таким разведением животных обрекают на муки.

По его словам, эти заводчики, как правило, не состоят в ассоциациях, а также кинологических клубах, поскольку "ни одно подобное объединение не даст разрешение" на подобное разведение. Бурматов подчеркнул, что порой купленные питомцы потом оказываются беспородными или с нарушением породных данных.

"Поэтому, безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условиях, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль", - добавил Бурматов.

Инициативу предварительно поддержало Минприроды и сейчас она направлена в кабмин для получения официального отзыва.
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#животные #налоги #заводчики

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