Сегодня в Липецке: назад в СССР и какие профессии липчане считают самыми престижными

Липчан ждут возвращение в Советский Союз, вечер настольных игр и кинопремьеры.

«Тополиный пух…»

Температура в Липецке сегодня впервые за много дней поднимется выше тридцатиградусной отметки – 31 градус. А это уже – «жара, июль». Днём без существенных осадков, хотя утром возможны кратковременные дожди и гроза.







Краны на Новолипецке будут работать вполсилы

Ремонтные работы на сетях водлоснабжения будут проходить в разных частях города, что приведёт к отключениям холодной воды. С 10:00 до 20:00 исчезнет вода в зданиях на улицах Советской, 66б, 66/7 и Октябрьской, 1, 3.

Временные неудобства в эти же часы испытают жители района Тракторного на улицах 3 сентября, 5, 14, 16а, 26; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградской, 35; 35а, 35б, 35г вл.5; Герцена, 15; Никитина, 14, 16; Флёрова, 1, 15; Чехова, 2а, 8, 10, а также в частном секторе на улицах 3 Сентября, Воронежской, Чехова.







Кроме того, в связи с проведением ремонта на ВНС-1с 8:00 и до окончания работ будет снижено давление воды потребителям района НЛМК и поселка Силикатного. После устранения неполадок вода может временно помутнеть.

Отключения света

Ремонт будут делать сегодня и на электросетях, из-за чего с 9:00 до 17:00 останутся без света потребители на улицах Асфальтной, 33а; Байкальской, 29; Буденного, 8а, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 146/2, 211; Владимирской, 44; Зоологической, 38; Индустриальной, 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224; Майской, 18, 21; Механизаторов, 16; Морской, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124; Небесной, 10, 15; Полярной, 19; Пришкольной, 1 - 39а; Речной, 20, 24а; Садовой, 51; Санаторной, 5, 19а, 20; Сенной, 2; Смоленской, 40, 43; Сырской, 1 -25, 27, 29, 48, 50, 57, 57б, 94, 94а, 96; Таёжной, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1; Тепличной, 24а; 31; Уступной, 2, 26; Фруктовой, 3; а также на проспекте Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103







Полностью обесточат улицы Владивостокскую, Краснодарскую, Пензенскую, Южную, переулок Рядовой.

Пробки

Берегись пробок, особенно по утрам, ведь из-за них можно опоздать на работу или важную встречу. Чтобы этого не произошло, рекомендуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Оценить дорожную обстановку и выбрать оптимальный маршрут. В Липецке не может быть таких заторов, которые нельзя объехать.

Легендарная школа прошлого (12+)

В малом зале Липецкой универсальной научной библиотеки (ул. Кузнечная, 2) сегодня в 11:00 пройдёт необычная лекция игра «Мы все учились понемногу».

Гостям предложат в атмосферу школы XIX – начала XX века и узнать много интересных фактов об истории учебных заведений Липецкого края. Ведущие расскажут о выдающихся педагогах и их учениках, о том, как учились и учили в женских и мужских гимназиях Липецка, Ельца и Лебедяни. Вы узнаете, какими были школьная форма и дисциплина, правила поведения и наказания для нарушителей, домашние задания, оценки и дневники, балы и праздники в учебных заведениях прошлого.



Елецкая гимназия. Здесь учились И.Бунин, М.Пришвин. преподавал философ В.Розанов.



В 13:00 в малом зале пройдёт мероприятие «По глади диска раскалённой скользит волшебная игла» (12+). Участникам расскажут о пластинках на виниле, популярных в XX веке. Мероприятие традиционное, мы о нём уже рассказывали подробнее в прошлых выпусках.

Играй, выигрывай, развлекайся (12+)

А в другой «Библиотеке» - которая не книгохранилище, а культурное пространство на улице Октябрьской, 28 сегодня последний день крутейших вечеров, посвящённых настольным играм.







В 18:01 любители вновь усядутся за столы и будут мериться мастерством, а также осваивать новые настолки. Расставь 5 жетонов славы на улицах средневекового Парижа в игре «Двор чудес», сыграй в классическую «Мафию» или в её новое детище «Вий. Мафия». Или в карточную игру «500 злобных карт», в которой может быть до 20 игроков!

Вход – любая бумажная купюра.

Привет из СССР (6+)

В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) открылась выставка «Привет из Липецка XX века».

Гостей приглашают окунуться в мир Советского Союза. Посетители смогут погостить в настоящей советской коммунальной квартире с холодильником завода "Зил" и телевизором «Рекорд-Б» Воронежского радиозавода, побывать внутри первого липецкого трамвая «Лип Липыч» с подвижными половицами и ностальгическим звоном в салоне, проникнуться неповторимыми ощущениями советской школы с деревянной доской и мелом, партами с откидной столешницей и счетами, белыми воротничками и фартуками школьной формы. Уникальная возможность для молодого поколения узнать, как жили их родители, бабушки и дедушки!



Архив. 1970-е. Липецк, мост через Каменный лог



Музей работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Займ для бизнесменов под 1%

Важные изменения произошли для предпринимателей региона, теперь они смогут оформить льготный денежный заём под 1%. Решение об этом было принято вчера на заседании правления липецкого областного Фонда поддержки МСП.

Такая ставка будет действовать на протяжении года. Кроме того, для бизнесменов, которые ведут свою деятельность не более двух лет, а также реализуют приоритетные проекты, теперь доступна финансовая поддержка за половину от ключевой ставки ЦБ. Все эти условия распространяются на шесть программ – микрозаймы «Инвестиционный», «Оборотный», «Экспресс», «Франшиза», «Альтернатива», «Экспортер». Со списком приоритетных проектов ознакомиться по ссылке.







Еще одно нововведение – улучшение условий получения льготного финансирования. Так, при оформлении займа до 1 млн рублей предпринимателю больше не требуется предоставлять в залог имущество. Теперь достаточно только поручительства физического лица. Узнать более подробную информацию можно по телефону: (4742) 56-20-20 или на сайте.

Престижные профессии

По мнению липчан, самые престижные профессии сегодня у IT-специалистов и врачей. Это выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. При этом липчане высказались, что тем выше престиж профессии, чем лучше она оплачивается, так считают 58% опрошенных.







14% в списке престижных профессий на первой место поставили IT-специалистов, врачей – 11%, при этом чаще всего упоминались специализации хирургов и стоматологов. По мнению 7%, самой престижной является профессия инженерно-технического работника, 5% назвали топ-менеджеров. Профессию учителя и госслужбу считают наиболее почетными по 4%, квалифицированный рабочий труд — 2%. Так же липчане упоминали ученых, юристов, космонавтов, дизайнеров, HR-менеджеров, музыкантов, блогеров, психологов, архитекторов. . В том, что любая профессия может быть престижной, убеждены 6%, а 2%, напротив, считают, что престижных профессий сегодня нет.



Кинопремьеры

«За Палыча!». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Андрей Богатырёв (12+)

У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз «вопросик» решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник дорожной стычки в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к успешной жизни или вступиться за Палыча.

В ролях: Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова.

«Хвостатые пришельцы». США, 2023. Фантастика, семейный. Режиссёр Джейсон Мерфи (6+)

Брат и сестра вместе со своими родителями помогают троице пришельцев из далекого космоса. Пытаясь избежать внимания и скрыться от охотника за НЛО, инопланетяне принимают облик милых земных собак. С помощью новых друзей хвостатые пришельцы должны преодолеть много препятствий, чтобы починить свой корабль и вернуться домой.

В ролях: Майрон, Донли, Рили Мэдисон Фуллер, Элайджа Грин.

«Девичник. Убойная ночь». США, 2023. Боевик. Режиссёр Нил ЛаБут (18+)

Восемь девушек отправляются на девичник на отдаленной ферме в Калифорнийских холмах. Во время вечеринки злоумышленники в масках окружают дом и начинают обстреливать гостей. Одна из тусовщиц Тесс, ветеран иракской войны, которая преодолевает свои травмы и борется с трудностями в общении с людьми, берет на себя руководство в противостоянии нападающим и пытается защитить себя и других в эту темную ночь.

В ролях: Мэгги Кью, Кэт Фостер, Джеймс Карпинелло.

«О чём говорят незнакомцы». Испания, 2023. Комедия, драма. Режиссёр Херардо Эррера (18+)

Три незнакомые семейные пары оказываются на групповом сеансе психотерапии. Но никто не ожидает того, что вместо встречи с психологом их ждет восемь конвертов с провокационными заданиями. Вечер забавных откровений о любви, ревности и сексе завершится неожиданной развязкой.

В ролях: Малена Альтерио, Александра Хименес, Феле Мартинес.

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