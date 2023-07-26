ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году

Во II полугодии 2024 года эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на форму для школы, рассказали в организации, которая разрабатывает документ. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию как «школьная форма» должны будут обязаны исполнять требования нового ГОСТа.





Так, в ГОСТе указано, что одежда учащихся, то есть школьная форма, — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды. Она предназначена для ношения и в общеобразовательных организациях. Такие вещи делят на повседневную и торжественную одежду, а также ту, которая ориентирована на девочек и мальчиков. В комплект формы входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.



Согласно документу, школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Она не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.



Среди тех требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов — этот показатель указывает на уровень аллергенности изделия.



Требования установлены для вещей, которые надевают периодически — как, например, в случае с купальниками, уточнили в Роскачестве. Более того, эксперты уверены: одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, плюс размер формы не должен меняться после пяти стирок, а ее материалы должны быть устойчивыми к окрашиванию.



«Главная цель стандарта не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов. Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий», — пояснили «Известиям» в организации Так, в ГОСТе указано, что одежда учащихся, то есть школьная форма, — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды. Она предназначена для ношения и в общеобразовательных организациях. Такие вещи делят на повседневную и торжественную одежду, а также ту, которая ориентирована на девочек и мальчиков. В комплект формы входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.Согласно документу, школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Она не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.Среди тех требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов — этот показатель указывает на уровень аллергенности изделия.Требования установлены для вещей, которые надевают периодически — как, например, в случае с купальниками, уточнили в Роскачестве. Более того, эксперты уверены: одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, плюс размер формы не должен меняться после пяти стирок, а ее материалы должны быть устойчивыми к окрашиванию.