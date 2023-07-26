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41 минуту назад

Липецкая вечЁрка: стройматериалы из канализации, новая начальница хоккеистов и дикие звери на улицах

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#вечЁрка #канализация #назначение #животные
Липецкая вечЁрка: стройматериалы из канализации, новая начальница хоккеистов и дикие звери на улицах

Сегодня, 26 июля, в компании «РВК-Липецк» рассказали о новом способе переработки дурнопахнущего осадка МУП «ЛиСА», экс-председатель городского департамента физкультуры и спорта Александра Кузнецова получила новое назначение, и в Липецке заменили кабана, разгуливающего по улице Плеханова.

В «РВК-Липецк» прочти завершили торги на реконструкцию первого этапа МУП «ЛиСА». Компания «Иннотехмаш» из Санкт-Петербурга заканчивает оформление документов.

Работы рассчитаны на два этапа. Второй точно заметят липчане. Предполагается, что он позволит избавиться от неприятного запаха, который преследует жителей Тракторного много лет. И не было бы счастья, да несчастье повезло. Из-за санкции Запада, оставивших «РВК-Липецк» без итальянского оборудования, утилизировать дурнопахнущий иловый остаток будут по отечественной технологии в каталитической печи. А не сжигать отходы с выбросом газов в атмосферу.

— Весь процесс проходит при температурах от 800 градусов и выше. Вышедшие из слоя катализатора отходы в виде гранул экологически безвредны. Их можно, например, применять как материал при дорожном строительстве вместе со щебнем, — сказал гендиректор «РВК-Липецк» Вадим Негробов.

Столь необычное решение, использовать остатки жизнедеятельности липчан для строительства дорог, вызвало у комментаторов скептицизм.

— Главное, чтобы не стало сырьем для кондитерской фабрики, — написал ФОМА.

— Мало того, что асфальт со снегом сползает, теперь еще дерьма добавят и дождем смываться будет, — уверен Мимоходом.

Директором спортшколы № 11 стала экс-председатель городского департамента физкультуры и спорта Александра Кузнецова. Эта спортшкола интересна тем, что в ее состав входят ДС «Звездный» и СК «Ледовый».



Пойти на понижение Александре Кузнецовой пришлось из-за того, что ее место заняла организатор всех липецких полумарафонов, 37-летняя Ксения Казакова.



Но и сама Александра «подвинула» не менее яркую фигуру. Ранее спортшколой руководил олимпийский чемпион, хоккеист Виталий Прохоров.



В мэрии уточнили, что москвич не оставит Липецк, он продолжит оказывать помощь по реформированию системы подготовки юных хоккеистов липецкой спортшколы, будет работать консультантом и советником новой начальницы.

— Ошибка, уважаемые. Прохоров уволился после того, как Рыбина по суду восстановили, а через 10 дней его Кузнецова снова уволила. Теперь Кузнецова пришла руководить в СШ 11, — уточнила Светлана.

— Вы помедленнее меняйте руководство. Я не успеваю записывать, кто зато отвечает в этом городе, — попросил Пенсионер.

Липчане все чаще замечают в городе зверей. Вот и опять на площади Соборной увидели лису, а  на улице Плеханова, вы не поверите — кабана! Правда, специалисты, выехавшие на место по звонкам обеспокоенных жителей, животных не нашли. Так что был кабан или нет, осталось неизвестным. А вот лис горожане видят регулярно в разных частях Липецка.

— Боитесь бродячих собак, привыкайте к диким кабанам, — написал комментатор.

— Наркоты становится все больше и больше, кому-то хочется полетать из окна, а кто-то видит лис и кабанов, — высказал предположение 5-85-12.

А жильцы сразу двух квартир пожаловались спасателям на летучих мышей. Одну спасатели выпустили, а другая, по всей видимости, сама улетела, не стала дожидаться особого приглашения.



Завтра ожидается один из самых жарких дней этого лета. Синоптики в Липецке днем прогнозируют аж до +31 градуса. Успейте насладиться летним солнышком, которое нынешним летом не жалует липчан.
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#вечЁрка #канализация #назначение #животные

Комментарии (1)

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Фига се

25 минут назад
насладится, в +31 окочурится недолго.
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