В РФ принят закон о дополнительной поддержке детей-инвалидов

Регионы смогут устанавливать квоты на инклюзивный отдых и затем распределять их между детскими лагерями с учетом наличия у них необходимого оборудования и условий для проживания таких детей.





"Принятие закона расширит возможности для отдыха особенных детей. Специализированных лагерей не так много. Но детям с ограниченными возможностями здоровья особенно важно восстановиться, набраться сил, новых позитивных эмоций. Неправильно, когда они остаются на лето дома", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



По его словам, после вступления поправок в силу регионы смогут устанавливать квоты на инклюзивный отдых и затем распределять их между детскими лагерями с учетом наличия у них необходимого оборудования и условий для проживания таких детей, - говорится на



"Государственная Дума системно работает над мерами поддержки семей, где растут дети-инвалиды. Был принят закон о праве родителей таких детей раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд вместо четырех выходных ежемесячно, как было положено ранее. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья старше четырех лет, находясь с ребенком в стационаре, могут бесплатно получить спальное место и питание. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о запрете списаний по долгам с пенсий и пособий детей-инвалидов", - отметил Володин.



"Семьи, где растут особенные дети, нуждаются в дополнительной защите. Этот вопрос — один из приоритетов работы Государственной Думы", — резюмировал чиновник. Госдума на пленарном заседании 26 июля приняла в третьем чтении закон, который предусматривает установление ежегодной квоты для инклюзивного отдыха в санаториях и лагерях."Принятие закона расширит возможности для отдыха особенных детей. Специализированных лагерей не так много. Но детям с ограниченными возможностями здоровья особенно важно восстановиться, набраться сил, новых позитивных эмоций. Неправильно, когда они остаются на лето дома", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, после вступления поправок в силу регионы смогут устанавливать квоты на инклюзивный отдых и затем распределять их между детскими лагерями с учетом наличия у них необходимого оборудования и условий для проживания таких детей, - говорится на сайте Госдумы "Государственная Дума системно работает над мерами поддержки семей, где растут дети-инвалиды. Был принят закон о праве родителей таких детей раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд вместо четырех выходных ежемесячно, как было положено ранее. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья старше четырех лет, находясь с ребенком в стационаре, могут бесплатно получить спальное место и питание. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о запрете списаний по долгам с пенсий и пособий детей-инвалидов", - отметил Володин."Семьи, где растут особенные дети, нуждаются в дополнительной защите. Этот вопрос — один из приоритетов работы Государственной Думы", — резюмировал чиновник.