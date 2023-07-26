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В РФ принят закон о дополнительной поддержке детей-инвалидов

26
#дети-инвалиды #поддержка

Регионы смогут устанавливать квоты на инклюзивный отдых и затем распределять их между детскими лагерями с учетом наличия у них необходимого оборудования и условий для проживания таких детей.

Госдума на пленарном заседании 26 июля приняла в третьем чтении закон, который предусматривает установление ежегодной квоты для инклюзивного отдыха в санаториях и лагерях.

"Принятие закона расширит возможности для отдыха особенных детей. Специализированных лагерей не так много. Но детям с ограниченными возможностями здоровья особенно важно восстановиться, набраться сил, новых позитивных эмоций. Неправильно, когда они остаются на лето дома", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, после вступления поправок в силу регионы смогут устанавливать квоты на инклюзивный отдых и затем распределять их между детскими лагерями с учетом наличия у них необходимого оборудования и условий для проживания таких детей, - говорится на сайте Госдумы.

"Государственная Дума системно работает над мерами поддержки семей, где растут дети-инвалиды. Был принят закон о праве родителей таких детей раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд вместо четырех выходных ежемесячно, как было положено ранее. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья старше четырех лет, находясь с ребенком в стационаре, могут бесплатно получить спальное место и питание. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о запрете списаний по долгам с пенсий и пособий детей-инвалидов", - отметил Володин.

"Семьи, где растут особенные дети, нуждаются в дополнительной защите. Этот вопрос — один из приоритетов работы Государственной Думы", — резюмировал чиновник.
26
#дети-инвалиды #поддержка

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