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Госдума запретила регистрацию на российских сайтах через иностранную электронную почту

26
#сайты #регистрация

Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "О связи".

В соответствии с документом в реестр провайдеров хостинга попадут только добропорядочные компании, соблюдающие требования российского законодательства. Это создаст дополнительные гарантии и для операторов государственных и муниципальных информационных систем, которые порой сталкиваются с вопросом поиска надежного поставщика хостинг-услуг.

"Сейчас этот рынок находится в довольно хаотичном состоянии: он насыщен виртуальными организациями, которые не обладают собственными мощностями, а по факту перепродают услуги хостинга зарубежных провайдеров, что в сложившейся геополитической ситуации влечет за собой серьезные риски безнаказанного распространения противоправной информации, ставит под угрозу безопасность российских граждан и компаний", - пояснил заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Помимо этого, документ вводит требование к российским сайтам и приложениям исключить возможность авторизации при помощи зарубежных сервисов. Идентификатор российских пользователей должен быть привязан к российскому номеру телефона, электронной почте в доменах .ru и .рф, "Госуслугам" или биометрии, - говорится на сайте Госдумы.
26
#сайты #регистрация

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