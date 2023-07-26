сегодня, 16:17
Госдума запретила регистрацию на российских сайтах через иностранную электронную почту
Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.
В соответствии с документом в реестр провайдеров хостинга попадут только добропорядочные компании, соблюдающие требования российского законодательства. Это создаст дополнительные гарантии и для операторов государственных и муниципальных информационных систем, которые порой сталкиваются с вопросом поиска надежного поставщика хостинг-услуг.
"Сейчас этот рынок находится в довольно хаотичном состоянии: он насыщен виртуальными организациями, которые не обладают собственными мощностями, а по факту перепродают услуги хостинга зарубежных провайдеров, что в сложившейся геополитической ситуации влечет за собой серьезные риски безнаказанного распространения противоправной информации, ставит под угрозу безопасность российских граждан и компаний", - пояснил заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Помимо этого, документ вводит требование к российским сайтам и приложениям исключить возможность авторизации при помощи зарубежных сервисов. Идентификатор российских пользователей должен быть привязан к российскому номеру телефона, электронной почте в доменах .ru и .рф, "Госуслугам" или биометрии, - говорится на сайте Госдумы.